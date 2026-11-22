وطن للأنباء: شاركت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاحد، في عملية إجلاء 23 مريضاً و23 مرافقاً للعلاج خارج قطاع غزة عبر معبر رفح، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتولت طواقم الجمعية تحضير المرضى وتجهيزهم للإجلاء، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية والإنسانية اللازمة لهم داخل مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية، بما يضمن جاهزيتهم للنقل وتوفير الرعاية اللازمة لهم خلال عملية الإجلاء.

وتأتي هذه الجهود في إطار استمرار جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تقديم خدماتها الصحية والإنسانية للمرضى، ودعم عمليات الإجلاء الطبي للحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج خارج قطاع غزة.

وتتواصل عمليات الإجلاء الطبي في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع، وسط احتياج متزايد لتسهيل سفر الحالات الحرجة وتوفير فرص علاج خارجية لها.