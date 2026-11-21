وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، اليوم، منزلاً فلسطينياً محاصراً منذ 48 يوماً في منطقة وادي الرخيم بمسافر يطا، جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين هاجموا منزل عائلة شناران، وألقوا الحجارة على نوافذه وأبوابه، وحطموا محتوياته، وذلك في إطار سلسلة اعتداءات متواصلة يتعرض لها المنزل منذ أكثر من شهر ونصف.

وأوضح الناشط الحقوقي أسامة مخامرة أن المستوطنين يحاصرون المنزل المستهدف لليوم الـ 48 على التوالي، مشيراً إلى تعطل حياة العائلة منذ بدء الحصار، وإقامة المستوطنين خيمة أمام المنزل قبل نحو شهر ونصف، في محاولة للتضييق على سكانه وإجبارهم على الرحيل.

وكان المنزل قد تعرض في الأيام الماضية لهجوم عنيف، أصيب خلاله خمسة مواطنين، بينهم طفلة وامرأتان وشابان، بالاختناق جراء إطلاق المستوطنين الغاز السام داخل المنزل، ونقلوا إلى مستشفى يطا الحكومي، ووصفت إصاباتهم بالمتوسطة، كما أحرق المستوطنون مركبة وخزاناً لنقل المياه، وهدموا أجزاء من الطابق الثاني للمنزل الذي لا يزال قيد الإنشاء، وذلك بحماية قوات الاحتلال.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين وإجراءات قوات الاحتلال في مسافر يطا، التي طالت المنازل والأراضي الزراعية ومصادر المياه، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون.

وبحسب تقرير مركز معلومات فلسطين "معطى"، تصدرت مسافر يطا المناطق الأكثر تعرضاً لاعتداءات المستوطنين خلال النصف الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بعدما سُجل فيها 31 اعتداءً خلال خمسة عشر يوماً فقط.