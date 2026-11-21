وطن للأنباء: يعتزم حزب الليكود طرح حزمة من المطالب السياسية والأمنية على حزب «يَشار» برئاسة غادي آيزنكوت، في إطار المفاوضات المقرر استئنافها الأحد، بشأن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وسط خلافات تتعلق بتركيبة الحكومة المرتقبة وبرنامجها السياسي والأمني.

ووفقًا لما أورده موقع «يسرائيل هيوم»، مساء السبت، تتصدر مطالب الليكود ضرورة تخلي حزب «يَشار» عن فكرة تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، إلى جانب وقف تحركاته داخل الكنيست ضد التشريعات المرتبطة بالانقلاب القضائي ووسائل الإعلام.

شروط سياسية وأمنية على طاولة المفاوضات

وعلى الصعيد السياسي والأمني، يطالب الليكود حزب آيزنكوت بإعلان موقف صريح يرفض إقامة دولة فلسطينية، والتعهد بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الأمنية التي ينتشر فيها حاليًا.

كما تشمل المطالب عدم تغيير ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم التقرير بـ«أسرى النخبة» في السجون الإسرائيلية، إلى جانب الاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي.

ومن المتوقع أن تشكل هذه المطالب محور الاجتماع المرتقب بين طاقمي المفاوضات من الحزبين، الأحد، وأن تؤثر بصورة كبيرة في مسار المحادثات وإمكانية التوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

آيزنكوت يدعو إلى ماراثون من المحادثات

وفي المقابل، أعلن حزب «يَشار»، مساء السبت، أن رئيسه غادي آيزنكوت أوعز إلى طاقم المفاوضات التابع للحزب بدعوة فريق الليكود إلى استئناف المحادثات في إطار جهود تشكيل حكومة جديدة.

وقال الحزب في بيان إن الدعوة تأتي «في إطار الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة واستنفاد جميع المسارات الممكنة»، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول بين الطاقمين تقرر عقده الأحد.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ جادة لتشكيل حكومة واسعة قدر الإمكان، مؤكدًا أن فريقه التفاوضي سيعمل على إتاحة المجال أمام خطوات جريئة وتحقيق اختراق يقود إلى تشكيل حكومة جديدة.

«بِياحد» يغيب عن اجتماع الأحد

وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حزب «بِياحد» لن يشارك في الاجتماع المقرر الأحد بين الليكود وحزب «يَشار»، بعدما شارك في جولة المفاوضات التي عقدت الأحد الماضي.

وأشار التقرير إلى أن قادة الأحزاب المنضوية ضمن معسكر آيزنكوت يعتزمون تحديد مهلة زمنية للمحادثات الجارية مع الليكود والأحزاب الحريدية، بهدف تجنب تعرضهم لضغوط من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في اللحظات الأخيرة، في حال شعر بأن هناك مساعي جدية لتشكيل حكومة بديلة.

ومن المقرر أن يحدد قادة المعسكر، بعد انتهاء المهلة، الخطوات التي سيتخذونها لمواصلة جهود تشكيل حكومة جديدة.

آيزنكوت يسابق الوقت لتشكيل حكومة

وكان آيزنكوت قد أعلن، الجمعة، عزمه مواصلة المحادثات خلال الفترة القريبة، والعمل على طرح التصويت في الكنيست على حكومة برئاسته قبل انتهاء مدة التفويض الممنوحة له في السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه التحركات وسط مفاوضات معقدة بشأن شكل الحكومة المقبلة، في ظل تباين المواقف بين الأحزاب حول القضايا السياسية والأمنية والتشريعية، ما يجعل الاجتماعات المقبلة اختبارًا حاسمًا لمدى إمكانية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة.



عرب 48