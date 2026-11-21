وطن للأنباء: أعلن حرس الثورة الإيراني، إسقاط الدفاعات الجوية، اليوم السبت، طائرةً مسيّرة تابعة للعدوان الأميركي، من طراز "MQ9"، في سماء جزيرة قشم، وهي الـ 59 من نوعها.

وفي بيان آخر، أكدت العلاقات العامة في بحرية الحرس نيّتها التعامل بحزمٍ مع أي تحرك للسفن في مضيق هرمز وإطفاء أنظمة الملاحة، باعتباره تعاوناً مع الجيش الأميركي.

وقالت البحرية إن خسائر فادحة حصلت في ليلة واحدة في هرمز، إضافةً إلى أضرار لحقت بناقلات النفط والمعدات الأميركية بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب التقارير العملياتية لبحرية الحرس، حاول الجيش الأميركي أمس تمهيد الطريق أمام ناقلات النفط لعبور المضيق وتهريب الوقود.

وأرجعت البحرية سبب هذه الانفجارات لاصطدام السفن المخالفة بألغام بحرية، وفقاً للتقرير.

يأتي هذا في ظلّ تصاعد التوترات العسكرية والأمنية في المضيق، بفعل العدوان الأميركي على إيران، وإخلال الجانب الأميركي بالتزاماته بموجب "مذكرة تفاهم إسلام آباد".

وسبق وحذّرت إيران مراراً من الإبحار عبر المضيق دون تنسيق مسبق معها، في تأكيد أنّ الإبحار في المناطق الخطرة قد يؤدي إلى الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

وتصرّ طهران على ضرورة التزام السفن بالتعليمات الناظمة للعبور، في مقابل مزاعم القيادة المركزية الأميركية أنّ المسارات الرئيسة للملاحة في المضيق "أُزيلت منها الألغام وأصبحت آمنة للعبور".

وتأكيداً على ازدياد قدرات القوات المسلحة الإيرانية، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد رضا طلائي، أن لدى القوات احتياطيات استراتيجية كافية في مجال توفير الأسلحة والمعدات.