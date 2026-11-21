وطن للأنباء: قتل شاب وأصيب آخر، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء قيادة مركبته في بلدة الرينة بالداخل الفلسطيني المحتل، مساء السبت.

وقال مصدر طبي، إن الضحية "عانى من عيار ناري في جسده أثناء تواجده داخل سيارة، وتم إقرار وفاته في المكان".

وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ، بأن طواقمها عملت على إخماد حريق شب في سيارة بالرينة، يشتبه باستخدامها في جريمة القتل.

وعلى شارع 85 قرب بلدة الرامة، تعرض شاب، في العشرينيات من عمره، لجريمة إطلاق نار أدت إلى إصابته بجراح وصفت بالمتوسطة.

ومع مقتل الشاب في الرينة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني، إلى 190 قتيلًا منذ مطلع العام الجاري.