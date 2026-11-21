طهران تتحدث عن ارتفاع الطاقة الإنتاجية للصناعات الدفاعية إلى ضعفين ونصف، وتطوير منظومات عسكرية جديدة بالاستفادة من الخبرات الميدانية

وطن للأنباء: أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي، ازدياد قدرات دعم القوات المسلحة الإيرانية، خلافاً للمزاعم الأميركية، مشيراً إلى امتلاك القوات المسلحة احتياطيات استراتيجية كافية من الأسلحة والمعدات.

وأوضح طلائي أن مؤسسة الصناعات الدفاعية أنتجت معدات جديدة بالاعتماد على كفاءات النخب والعلماء الإيرانيين، لافتاً إلى أن هذه الصناعات استفادت من الخبرات الميدانية المكتسبة خلال استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الحرب الإلكترونية.

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية قد أكدت، في وقت سابق، ارتفاع الطاقة الإنتاجية للأسلحة والمعدات الدفاعية إلى ضعفين ونصف مقارنة بمستوياتها قبل العدوان الأميركي الإسرائيلي.

وفي تصريحات أخرى، تحدث المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي نيك، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عن تطور القدرات الدفاعية والاستعداد العسكري الإيراني، مؤكداً أن القوات المسلحة عملت على تحديث تقنياتها والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المواجهات العسكرية.

وفي سياق متصل، أعلن طلائي نيك أن شبكة الصناعات الدفاعية الإيرانية تنتج أكثر من ألف منظومة سلاح ومعدة وذخيرة، مشيراً إلى ارتفاع إنتاج بعض أنواع الأسلحة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، مع مشاركة شركات القطاع الخاص في الصناعات الدفاعية.

كما تحدثت وزارة الدفاع الإيرانية، في تصريحات سابقة، عن نقل جزء من القدرات الاستراتيجية إلى منشآت محصنة تحت الأرض، في إطار إجراءات حماية الإمكانات الدفاعية والإنتاجية من الاستهداف.

وفي شأن ذي صلة، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، وجود مخزون كبير من المعدات الهجومية الجديدة في حوزة قوات الجيش الإيراني.

وتؤكد طهران أن قواتها المسلحة في حالة جاهزية ويقظة دائمتين، محذرة من أن أي «خطأ جديد» سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة ومفاجآت أكبر.