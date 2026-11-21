وطن للأنباء: اقتحم مستوطنون مسلحون، اليوم السبت، منطقة واد الأعور في قرية بيرين جنوب شرق الخليل، واعتدوا على الأهالي وهددوهم بإجبارهم على الرحيل قسرا، أثناء قطفهم ثمار الزيتون، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب المواطنين.

وقال رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان إن مجموعة من المستوطنين المسلحين، كانوا يمتطون الخيول، اقتحموا المنطقة ونفذوا أعمالا استفزازية في محيط منازل المواطنين، وهددوا الأهالي بالرحيل القسري، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاههم.

وأضاف أن أهالي القرية يتعرضون لاعتداءات يومية من المستوطنين، الذين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة تحمل اسم "أدورين" على أراضي المواطنين جنوب غرب القرية، تحولت إلى مركز لتنفيذ اعتداءات تشمل إتلاف المزروعات وتدمير ممتلكات المواطنين وسرقتها، والاستيلاء على أغنامهم، إلى جانب الاعتداءات الجسدية وترويع النساء والأطفال، خاصة خلال المداهمات الليلية.

وفي سياق متصل، رشق مستوطنون مسلحون، وتحت حماية جنود الاحتلال، مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الالتفافي رقم 60 قرب منطقة واد الشنار شمال الخليل، ما ألحق أضرارا بهياكل عدد منها.