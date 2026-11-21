وطن للأنباء: طالبت نحو 55 جامعة أوروبية المفوضية الأوروبية بتعليق مشاركة "إسرائيل" في برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe)، وهو البرنامج الرئيسي للاتحاد الأوروبي لتمويل الأبحاث والابتكار، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن أوجه التعاون البحثي مع مؤسسات إسرائيلية مرتبطة بالصناعات العسكرية وتكنولوجيا الدفاع.

وتبلغ ميزانية البرنامج 95.5 مليار يورو للفترة الممتدة بين عامي 2021 و2027، ويُخصص لتمويل الأبحاث في مجالات حيوية، تشمل الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المناخ والتصنيع المتقدم.

وتشارك "إسرائيل" في البرنامج بموجب اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، تتيح للجامعات والمؤسسات البحثية والشركات الإسرائيلية التقدم بطلبات للحصول على منح أوروبية، إلى جانب إقامة شراكات والتعاون مع مؤسسات بحثية وأكاديمية في أوروبا.

وفي هذا السياق، كشف تحقيق مشترك أجرته منصتا "إنفستيجيت أوروبا" (Investigate Europe) و"ريبورترز يونايتد" (Reporters United) عن مشاركة 386 مؤسسة للتعليم العالي في أوروبا في 205 مشاريع بحثية ضمن البرنامج، بالتعاون مع كيانات إسرائيلية ترتبط بتكنولوجيا الدفاع أو بأبحاث يُحتمل أن تكون لها تطبيقات عسكرية.

وبحسب التحقيق، حصلت هذه المشاريع على تمويل من الاتحاد الأوروبي يُقدّر بنحو 15 مليون يورو، ما أثار مخاوف وانتقادات بشأن طبيعة الشراكات البحثية التي تستفيد من الأموال الأوروبية.

ويرى المطالبون بتعليق مشاركة "إسرائيل" أن استمرار هذه الشراكات قد يفضي إلى تقديم دعم مالي ومؤسسي لمراكز بحثية مرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية، فضلاً عن إتاحة فرص التمويل الأوروبي والتعاون الأكاديمي الدولي أمام جهات إسرائيلية تعمل في مجالات قد تخدم تطبيقات عسكرية.