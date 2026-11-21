في الطفولة تتشكل الملامح الأولى للإنسان، وتُزرع البذور التي ستثمر في شخصيته وسلوكه ونظرته إلى الحياة. إنها المرحلة التي تتفتح فيها الأحلام، وتتكون فيها الثقة بالنفس، ويتعلم فيها الطفل معاني المحبة والاحترام والانتماء. وفي عيون الصغار نقرأ براءة الحياة، وفي ضحكاتهم نلمس أجمل ما بقي في هذا العالم من نقاء، وفي أحلامهم الصغيرة تكمن آمال كبيرة تستحق منا الحماية والرعاية.

وفي زمن تتسارع فيه المتغيرات، وتتزايد فيه الضغوط الاجتماعية والنفسية، وتنتشر فيه مظاهر التنمر والعنف بأشكاله المختلفة، تبرز أمامنا مسؤولية أخلاقية وإنسانية تستدعي وقفة جادة: كيف نحمي طفولة أبنائنا؟ وكيف نوفر لهم بيئة ينشؤون فيها بأمان وكرامة، ويجدون فيها من يصغي إليهم ويحتضن أحلامهم؟

لقد نظر الكتاب المقدس إلى الأطفال باعتبارهم عطية إلهية وأمانة في أعناق الكبار، وليسوا مجرد امتداد للأسرة أو مسؤولية يومية تنحصر في توفير الطعام والملبس والتعليم. ففي سفر المزامير نقرأ: «هُوَذَا الْبَنُونَ مِيرَاثٌ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ، ثَمَرَةُ الْبَطْنِ أُجْرَةٌ» (مزمور 127: 3). إنها رسالة واضحة تضع الطفولة في مقام الأمانة المقدسة، وتذكّرنا بأن رعاية الأطفال ليست واجباً اجتماعياً فحسب، بل مسؤولية أخلاقية وروحية تستوجب المحبة والصبر وحسن التربية.

وفي تعاليم السيد المسيح له المجد، نكتشف بُعداً أعمق لمكانة الطفل، حين جعل من صفات الطفولة نموذجاً للتواضع ونقاء القلب، قائلاً لتلاميذه: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ الأَوْلاَدِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ» (متى 18: 3). لم تكن هذه الكلمات مجرد إشارة إلى براءة الصغار، بل دعوة للكبار كي يعيدوا اكتشاف قيم البساطة والتواضع والصدق، بعيداً عن الغرور والقسوة والتعالي.

وحين حاول البعض إبعاد الأطفال عن السيد المسيح، جاءت إجابته حاسمة تحمل معنى إنسانياً وروحياً عميقاً: «دَعُوا الأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ، لأَنَّ لِمِثْلِ هؤُلاَءِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ» (متى 19: 14). إنها دعوة مفتوحة لاحتضان الطفولة، واحترام حق الطفل في القبول والاهتمام، وعدم التقليل من شأنه بسبب صغر سنه أو محدودية قدرته على التعبير. وفي الوقت ذاته، تحمل هذه الكلمات دعوة للكبار كي يتأملوا في براءة الأطفال وصفاء قلوبهم، ويستعيدوا ما قد تفقده الحياة مع مرور الزمن من بساطة وتواضع وصدق. فالسيد المسيح، حين جعل الأطفال مثالاً لملكوت السماوات، ذكّرنا بأن الطريق إلى الملكوت يمر بقلب نقي، وروح متواضعة، ومحبة صادقة، وهي صفات نراها متجلية في براءة الطفولة.

لكن الكتاب المقدس لا يكتفي بالدعوة إلى محبة الأطفال، بل يذهب أبعد من ذلك، فيحذر بشدة من إيذائهم أو التسبب في عثرتهم، إذ يقول السيد المسيح: «وَمَنْ أَعْثَرَ أَحَدَ هؤُلاَءِ الصِّغَارِ الْمُؤْمِنِينَ بِي، فَخَيْرٌ لَهُ أَنْ يُعَلَّقَ فِي عُنُقِهِ حَجَرُ الرَّحَى وَيُغْرَقَ فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ» (متى 18: 6). ويحذّر أيضاً من احتقارهم بقوله: «انْظُرُوا، لاَ تَحْتَقِرُوا أَحَدَ هؤُلاَءِ الصِّغَارِ» (متى 18: 10).

إن هذه النصوص تضعنا أمام مسؤولية لا تقبل التهاون؛ فالطفل الذي يتعرض للتنمر أو السخرية بسبب شكله أو طريقة حديثه أو ظروف أسرته، لا يتلقى مجرد كلمات عابرة، بل قد يحمل في داخله جرحاً نفسياً يؤثر في ثقته بنفسه وعلاقته بالآخرين. والطفل الذي يُقابل خوفه بالاستهزاء، أو دموعه بالتوبيخ، قد يتعلم الصمت بدلاً من التعبير، والانطواء بدلاً من المشاركة. فليست كل الجروح ظاهرة للعيان، وبعضها يسكن الذاكرة طويلاً ويترك آثاره في مراحل لاحقة من العمر.

ومن هنا تبرز أهمية التربية القائمة على المحبة والاحترام، لا على التخويف والإذلال. وقد عبّر القديس بولس عن هذه الحقيقة بوضوح حين وجّه الآباء قائلاً: «أَيُّهَا الآبَاءُ، لاَ تُغِيظُوا أَوْلاَدَكُمْ لِئَلاَّ يَفْشَلُوا» (كولوسي 3: 21). إنها وصية تربوية عميقة تدرك أن القسوة المتكررة، والاستهزاء، والمقارنة الجارحة، والإهمال العاطفي، قد تضعف شخصية الطفل وتطفئ ثقته بقدراته. فالتربية ليست سلطة تُمارس، بل أمانة تُحمل، وليست في كثرة الأوامر والعقوبات، بل في القدرة على بناء إنسان يعرف قيمة نفسه ويحترم الآخرين.

وفي هذا السياق، تكتسب التربية المبكرة أهمية خاصة، إذ يقول سفر الأمثال: «رَبِّ الْوَلَدَ فِي طَرِيقِهِ، فَمَتَى شَاخَ أَيْضاً لاَ يَحِيدُ عَنْهُ» (أمثال 22: 6). فالقيم التي نزرعها في نفوس الأطفال منذ سنواتهم الأولى، من الصدق والأمانة والتسامح واحترام الاختلاف، تتحول مع مرور الزمن إلى جزء من شخصياتهم وسلوكهم. والطفل الذي يتعلم في بيته أن الاختلاف لا يبرر السخرية، وأن القوة لا تعني إيذاء الأضعف، وأن الاعتذار شجاعة، سيحمل هذه القيم معه إلى المدرسة والشارع ومختلف مراحل حياته.

ولا يمكننا اليوم الحديث عن حماية الطفولة دون التوقف عند التحديات التي فرضتها التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. فقد تجاوز التنمر حدود المدرسة والحي، وأصبح من الممكن أن يلاحق الطفل إلى داخل منزله عبر الشاشات والمنصات الرقمية. وقد تتحول صورة ساخرة أو تعليق جارح إلى مصدر للألم والإحراج أمام الآخرين. لذلك لم تعد الرقابة وحدها كافية، بل أصبحنا بحاجة إلى حوار أسري واعٍ، وتثقيف رقمي مسؤول، وتعليم الأطفال كيفية التعامل مع التكنولوجيا، وحماية خصوصيتهم، وطلب المساعدة عندما يتعرضون للإساءة.

إن مسؤولية حماية الأطفال لا تقع على عاتق الأسرة وحدها، ولا المدرسة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة. فالأسرة مطالبة بأن تكون الحضن الأول للأمان، والمدرسة مطالبة بأن تكون مساحة للتعلم والاحترام لا للخوف والإقصاء، والمؤسسات التربوية والاجتماعية مطالبة بتوفير بيئة تحمي الطفل وتصون حقوقه، والمجتمع مطالب بألا يقف متفرجاً أمام أي سلوك ينتقص من كرامة صغير أو يهدد سلامته.

كما أن المجتمعات التي تسعى إلى مستقبل مستدام لا يكفيها أن تطور مدارسها ومؤسساتها وبنيتها التحتية، إذا لم تستثمر في بناء الإنسان منذ سنواته الأولى. فالاستدامة الحقيقية لا تقتصر على نقاء الماء والهواء وحماية الموارد الطبيعية، بل تشمل أيضاً سلامة النفوس، وصون الكرامة الإنسانية، وتوفير بيئة صحية وآمنة تتيح للأطفال النمو والتعلم والإبداع. فالطفل الذي ينشأ في بيئة يسودها الاحترام والعدالة، يصبح أكثر قدرة على المشاركة الإيجابية في بناء مجتمعه ومستقبله.

ولعل أجمل ما يمكن أن نقدمه لأطفالنا ليس كثرة الممتلكات والهدايا، بل أن نمنحهم ذكريات آمنة، وكلمات مشجعة، ومساحة للتجربة والتعلم، وقلوباً لا تتخلى عنهم عندما يخطئون أو يتعثرون. فالطفل لا يطلب عالماً مثالياً، بل عالماً لا يخاف فيه من السخرية، ولا يخجل فيه من السؤال، ولا يشعر فيه بأنه أقل من غيره. يريد أن يجد من يسمعه عندما يتحدث، ومن يحميه عندما يتعرض للأذى، ومن يؤمن بقدرته عندما يشك هو في نفسه.

إن أعظم ما يمكن أن يتركه جيل الكبار للأطفال الذين سيحملون مسؤولية الغد، ليس ما يبنيه من حجارة وإسمنت، بل ما يزرعه في نفوس الأطفال من محبة وكرامة وثقة بالإنسان. فالأوطان لا تكبر باتساع جغرافيتها وحده، بل تكبر بسلامة طفولتها، ونقاء ضمائر أبنائها، وقدرتها على حماية أضعف أفرادها.

فلنحرص على ألا تكون طفولة أبنائنا مجرد سنوات تمر، بل مرحلة مليئة بالأمان والاحترام والفرح، تنمو فيها بذور المحبة والإيمان والرجاء. ولنتذكر أن الطفل الذي نحمي ابتسامته اليوم، ونصون كرامته، ونغرس في قلبه المحبة، إنما نرعى أمانة منحنا الله إياها، ونهيئ إنساناً سيحمل غداً مسؤولية بناء مجتمع أكثر عدلاً ورحمة وإنسانية.