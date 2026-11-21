وطن للأنباء: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقّيها بلاغاً بتعرّض ناقلة نفط - كانت تعبر مضيق هرمز تجاه الخارج - للإصابة بمقذوف مجهول على بُعد 11 ميلاً بحرياً شمال خصب في سلطنة عُمان.

ولفتت الهيئة إلى أن ذلك جرى دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.

وأمس، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تعرّض ناقلة نفط لانفجار، إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء عبورها بصورة غير قانونية في منطقة ميناء خصب في هرمز.

يأتي هذا في ظلّ تصاعد التوترات العسكرية والأمنية في المضيق، بفعل العدوان الأميركي على إيران، وإخلال الجانب الأميركي بالتزاماته بموجب "مذكرة تفاهم إسلام آباد".

وسبق وحذّرت إيران مراراً من الإبحار عبر المضيق دون تنسيق مسبق معها، في تأكيد أنّ الإبحار في المناطق الخطرة قد يؤدي إلى الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

وتصرّ طهران على ضرورة التزام السفن بالتعليمات الناظمة للعبور، في مقابل مزاعم القيادة المركزية الأميركية أنّ المسارات الرئيسة للملاحة في المضيق "أُزيلت منها الألغام وأصبحت آمنة للعبور".