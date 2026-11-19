وطن للأنباء: رحّبت 15 دولة عربية وإسلامية، الخميس، بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات. كما رحّبوا بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشارك في البيان وزراء خارجية الإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والجزائر، والسعودية، والصومال، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، والمالديف، ومصر، والنيجر، إلى جانب الأردن.

دعم دولي لمحاسبة المسؤولين عن الاستيطان ومخطط E1

وأعرب الوزراء عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما فيها مخطط (E1) الاستيطاني، وكل من يدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلها أو ينفذها.

إدانة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في فلسطين

وجدّد الوزراء إدانتهم الشديدة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية المتواصلة في فلسطين، ولا سيما مخطط (E1) والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به في شرق القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن يشجع قرارا بريطانيا وأستراليا أطرافا أخرى في المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة.

تأكيد الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

وأكد الوزراء أن هذه التدابير تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024، بما يشمل التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء عليه.

دعوة إسرائيل إلى إلغاء الإجراءات الاستيطانية

ودعا الوزراء "إسرائيل" إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

إدانة التصعيد في غزة والدعوة لتنفيذ خطة ترامب

كما أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الوضع الإنساني، ويسهّل إعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم، مؤكدين أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

التمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وشدد الوزراء على أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.