وطن للأنباء: أصدر قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة، اليوم الخميس، "إعلان السلام" المشترك، عقب انتهاء اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في مدينة شنتشن الصينية.

وبحسب الإعلان، شكر بوتين وترامب الصين على استضافة الاجتماع الذي وصفه الإعلان بـ"التاريخي".

إضافة إلى ذلك، صرّح إعلان القمة الثلاثية أنه تبادل القادة وجهات النظر بشأن الوضع الدولي الراهن، و"تعهّدوا بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي".

إصلاح الأمم المتحدة واستقرار إمدادات الطاقة

وشدد إعلان القمة الثلاثية من الصين، على التزام الدول الثلاث، بصفتها أعضاء دائمين في مجلس الأمن، بالدفع نحو إصلاح الأمم المتحدة، لتمكينها من معالجة التحديات العالمية بفاعلية أكبر والوفاء بمهمتها الأساسية في حفظ السلام والأمن الدوليين.

كما أعلنت أنّها تخطّط لزيادة إنتاج المنتجات البترولية المكررة بما يعود بالنفع على دول العالم، مؤكّدةً مجدداً أهمية استقرار تدفّق إمدادات الطاقة، بشكل مستمر.

حصانة مسؤولي الدول والحدّ من المخاطر النووية

كذلك، لفت إعلان القمة الثلاثية إلى إقرار القادة بأهمية مبدأ موافقة الدولة واحترام حصانة مسؤوليها، وأنّه لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أو المؤسسات المماثلة إساءة استخدام اختصاصها.

وفي الملف النووي، جدّد القادة التأكيد أنّ الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا ينبغي خوضها، وأعلنوا أنّ الدول الثلاث ستعقد حوارات بشأن الحدّ من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وعُقد اللقاء الثلاثي، الأول من نوعه، بين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين ودونالد ترامب، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في شنتشن.