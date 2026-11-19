أمضى أكثر من 21 عاماً في سجون الاحتلال قبل الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى في شباط 2025

أعادت قوات الاحتلال اعتقاله بعد نحو عام وتسعة أشهر من تحرره

صبح اعتُقل عام 2003 وحُكم بالسجن 28 عاماً، قبل الإفراج عنه ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل

وطن للأنباء: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير المحرر سامي محمود ذيب صبح، من مدينة طولكرم، بعد أيام من إعادة اعتقاله، عقب تحرره في صفقة تبادل الأسرى التي نُفذت في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مطلع عام 2025.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال صبح يوم الخميس الماضي، بعد نحو عام وتسعة أشهر على الإفراج عنه، رغم قضائه أكثر من 21 عاماً في سجون الاحتلال.

واعتُقل صبح في الأول من آب/أغسطس عام 2003، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 28 عاماً، قبل أن يُفرج عنه في الأول من شباط/فبراير 2025، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى.

وتعود معاناة صبح مع الاحتلال إلى العاشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2000، حين أُصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مدينة طولكرم، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في ساقه، ومكث على إثرها 18 يوماً في قسم العناية المكثفة.

ولاحقته قوات الاحتلال لمدة عامين قبل اعتقاله، وأخضعته لتحقيق استمر نحو 100 يوم، كما عانى خلال سنوات أسره من ظروف صحية صعبة جراء إصابته السابقة، وتمكن من استكمال دراسته داخل السجون والحصول على درجة البكالوريوس.

ويأتي الإفراج عن صبح بعد إعادة اعتقاله بفترة وجيزة من تحرره، في سياق ملاحقة الاحتلال للأسرى المحررين وإعادة اعتقال عدد منهم، بما يعيدهم إلى دوامة الاعتقال والمعاناة بعد سنوات طويلة قضوها خلف القضبان.