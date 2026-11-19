وطن للأنباء: استشهد مواطن، مساء اليوم الخميس، وأصيب آخرون بجروح، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووفقا لشهود عيان، أطلقت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي النار صوب مجموعة من المواطنين في شارع صلاح الدين، قرب دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن على الفور.

وفي سياق متصل، أصيب مواطنان، بينهما طفل، بنيران قوات الاحتلال في مدرسة سهام، المجاورة لمستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما أصيب مواطن ثالث جراء قصف طائرة مسيرة محطة بهلول، التي تؤوي نازحين في منطقة حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، تتعرض خيام النازحين ومراكز الإيواء في أنحاء متفرقة من قطاع غزة لإطلاق النار من الرافعات والآليات العسكرية المتمركزة جنوب مدينة غزة، إضافة إلى نيران الطائرات المسيرة.