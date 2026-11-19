وطن للأنباء: حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المهندسين - محافظات غزة، واتحاد بلديات قطاع غزة، يوم الخميس، من حالة انهيار كامل تواجه قطاع غزة في ظل افتقار المواطنين إلى أماكن إيواء وبيوت مناسبة لا سيما مع اقتراب دخول فصل الشتاء مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لكسر الحصار والسماح بإدخال مواد التعافي وإعادة الإعمار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقد في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، لعرض واقع الأضرار السكنية والعمرانية وحجم الاحتياجات العاجلة، في ظل استمرار العدوان والحصار.

وأكد المشاركون أن ما يجري في القطاع "ليس حالة طوارئ يمكن احتواؤها بمساعدات مؤقتة، بل انهيار واسع في المنظومة السكنية والعمرانية، تتداخل فيه المأساة الإنسانية مع تحديات التعافي وإعادة الإعمار، في ظل احتياجات هائلة وإمكانات محدودة ومعاناة لا تتوقف".

وكشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان، في الحصر الأولي الذي أجرته، أن عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً أو المتضررة بشكل جزئي غير صالح للسكن بلغ نحو 410 آلاف وحدة سكنية، أي ما يعادل 80% من الوحدات السكنية في قطاع غزة.

وأوضحت أن من بين الوحدات المتضررة 335 ألف وحدة صنفت بأنها هدم كلي، و75 ألف وحدة صنفت بأنها غير صالحة للسكن، إضافة إلى تصنيف أكثر من 2000 وحدة ومبنى على أنها مبانٍ خطرة آيلة للسقوط، يعيش فيها وبمحيطها قرابة 5000 أسرة، ما يجعل خطر انهيارها تهديداً يومياً لحياة المواطنين.

وأردفت الوزارة أنها رغم محدودية الإمكانات ومخاطر العمل والاستهداف المباشر لطواقمها، لم تغادر الميدان، وواصلت العمل بكل ما تملك للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، بالتنسيق مع نقابة المهندسين والبلديات والجهات ذات العلاقة.

تدمير البنية التحتية

وقال نائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، خلال المؤتمر، إن "إسرائيل" دمرت نحو 90% من البنية التحتية للقطاع، فيما فقدت البلديات أكثر من 4 آلاف غطاء لمنهل ومصرف.

وأوضح أن نحو 45 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تُصرف يوميًا إلى البحر عبر 10 مصبات ساحلية، فيما يتسرب 15 ألف متر مكعب إضافية إلى المياه الجوفية عبر الحفر الامتصاصية في مناطق النزوح.

وأضاف أن البلديات تستطيع الوصول إلى 28 محطة ضخ للصرف الصحي غربي "الخط الأصفر"، من أصل 74 محطة كانت قائمة قبل الحرب، تعمل 16 منها بشكل جزئي، فيما تعطلت 12 جراء الأضرار.

وأشار إلى تعرض 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي لأضرار جسيمة وتدمير، وتعطل محطتي الشيخ عجلين والمواصي.

وحذر البطة من غرق المناطق السكنية ومخيمات النازحين، وفيضان مياه الصرف الصحي واختلاطها بمياه الأمطار، ما يهدد بتلوث المياه وانتشار الأمراض.

المأساة أكبر من المنازل المدمرة

من جهته، قال المهندس شادي أبو زنادة، رئيس فرع نقابة المهندسين في غزة، إن استمرار العدوان والحصار الخانق ومنع دخول المواد الأساسية من أجل التعافي وإعادة الإعمار، أبقى آلاف الأسر النازحة تعيش ظروفاً مأساوية وغير إنسانية في الخيام ومراكز الإيواء التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وأضاف أن "استمرار هذا الواقع هو حكم بالموت البطيء على آلاف العائلات التي فقدت منازلها ومصادر رزقها".

وأشار إلى أن المأساة في قطاع غزة لا تقف عند حدود المنازل المدمرة فحسب، بل تمتد لتشمل آلاف الوحدات السكنية الآيلة للسقوط، ودمار المستشفيات والمؤسسات والمدارس، والبنية التحتية من مصادر المياه والكهرباء، وتراكم ملايين الأطنان من الركام في الشوارع والأحياء السكنية، وتراجع غير مسبوق في مستويات التعليم والصحة وكافة مناحي الحياة.

ولفت إلى أن الحصار المستمر أدى إلى شلل كامل في كافة القطاعات، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب توقف المشاريع وغياب مواد البناء وانهيار الاقتصاد المحلي.

الشتاء يضاعف المعاناة

وأكد المشاركون في المؤتمر أن دخول فصل الشتاء والأمطار الأخيرة ضاعفت معاناة النازحين، وكشفت حجم المخاطر التي تواجه الأهالي في خيام الإيواء والمنازل المتضررة، وحاجتهم الملحة إلى مآوٍ آمنة وخدمات أساسية تحمي حياتهم وكرامتهم.

وشددوا على أن الهدف من المؤتمر هو توحيد الصوت والجهود، وعرض المخاطر والاحتياجات العاجلة، والمطالبة بتوفير الإمكانات وإدخال المواد والمعدات اللازمة للإيواء وإزالة الركام واستعادة الخدمات، وتهيئة الظروف للشروع في إعادة الإعمار واستعادة فرص العمل.

وفي رسالة للمجتمع الدولي، قال المشاركون: "إننا اليوم نضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والتاريخية، فهذه الكارثة لا تحتمل مزيداً من الانتظار، ولا يكفي معها تكرار التصريحات والتعهدات، بل تستدعي تحركاً عاجلاً واستجابة استثنائية وقرارات تترجم على الأرض".

وأضافوا: "السكن ليس جدراناً وسقفاً فحسب، إنه الأمان والاستقرار والكرامة، والملاذ الذي يحتمي فيه الإنسان وأطفاله، وحين ينتزع البيت من أصحابه لا يفقد المكان وحده، بل تنتزع معه تفاصيل الحياة وذكرياتها وشعور الإنسان بأنه يملك مكاناً آمناً ينتمي إليه".

ووجه المشاركون تحية تقدير إلى الصحفيين والإعلاميين على جهودهم في نقل معاناة أهالي غزة وإيصال صوتهم إلى العالم.