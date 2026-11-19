وطن للأنباء: اندلعت مواجهات، مساء يوم الخميس، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة نعلين غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، تخللها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المواطنين ومنازلهم.

ولم ترد حتى اللحظة معلومات عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وتشهد بلدة نعلين اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، يتخللها مواجهات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، في إطار سياسة الاحتلال المتواصلة لاستهداف بلدات وقرى الضفة الغربية.