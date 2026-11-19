وطن للأنباء: أكد نادي الأسير، يوم الخميس، أن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي تمديد اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، الطبيب حسام أبو صفية، لمدة ستة أشهر إضافية تحت مسمى "المقاتل غير الشرعي"، يمثل استمرارًا لجريمة احتجازه وتصعيدًا خطيرًا في استهداف حياته.

وأوضح النادي، أن هذا القرار يأتي في ظل ما يكابده الدكتور أبو صفية من ظروف اعتقال قاسية وعمليات تعذيب تعرض لها، وفي سياق سياسة ممنهجة تطال الطواقم الطبية، إذ يواصل الاحتلال اعتقال أكثر من 15 طبيبًا من غزة والضفة الغربية، إلى جانب عشرات العاملين في القطاع الصحي.

وأشار البيان إلى أن قضية أبو صفية تعيد تسليط الضوء على ملف معتقلي غزة المحتجزين تحت تصنيف "المقاتلين غير الشرعيين"، والبالغ عددهم 1419 معتقلًا حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2026 وفق معطيات إدارة سجون الاحتلال، دون أي ضمانات للمحاكمة العادلة ووسط شهادات موثقة عن التعذيب والتنكيل وجرائم الاغتصاب.

وشدد نادي الأسير على أن السجون والمعسكرات الإسرائيلية تحولت إلى فضاءات مفتوحة للتعذيب والتجويع والقتل، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 معتقل أُعلنت هويات 92 منهم، فيما لا يزال العشرات من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، لافتًا إلى ارتقاء ثلاثة أطباء داخل الأسر هم: عدنان البرش، وزياد أبو دلو، وإياد الرنتيسي، إضافة إلى ضابط الإسعاف حاتم أبو ريان.

وبيّن أن استهداف المنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وملاحقة الكوادر الطبية يمثل وجهًا آخر لحرب الإبادة، مؤكدًا أن ثبات أبو صفية في أداء واجبه الإنساني خلال حصار مستشفى كمال عدوان قبل اعتقاله جعله هدفًا مباشرًا للاحتلال.

وجدد نادي الأسير مطالبته للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل للضغط من أجل الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية وجميع الأطباء والطواقم الطبية المعتقلة، ومساءلة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق القطاع الصحي الفلسطيني.