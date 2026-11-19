-الرئيس الصيني يحذر من الحرب النووية: لا يمكن كسبها ويجب ألا تُخاض أبداً

-الرئيس الصيني يدعو واشنطن وموسكو إلى تجاوز عقلية الحرب الباردة وتعزيز التنسيق

-بوتين يقترح بحث أمن الطاقة ويؤكد وجود مصالح مشتركة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

- ترامب: القمة تصنع التاريخ والدول الثلاث تتحمل مسؤولية خاصة عن التطورات العالمية

-ترامب يدعو إلى توحيد الجهود لخفض الترسانات النووية ومنع انتشار الأسلحة

وطن للأنباء: عقد اليوم الخميس اللقاء الثلاثي بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيرَيه الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، في مدينة شنتشن الصينية.

شي جين بينغ: الحفاظ على السلام العالمي هو الموضوع الرئيسي للقاء

وفي لقائه الثنائي مع ترامب، قال شي جين بينغ إنّ مفتاح الحفاظ على زخم العلاقات الصينية الأميركية يكمن في تنفيذ التوافق الذي توصّل إليه الزعيمان.

وتوجّه شي إلى ترامب بشأن تايوان، مشدّداً على ضرورة التزام الولايات المتحدة بـ"المسار الصحيح" في هذه المسألة لتجنّب انتكاسات كبيرة في العلاقات بين البلدين.

كذلك، أشار شي إلى أنّ الصين والولايات المتحدة اتفقتا على وضع خطة عمل لبناء علاقة استراتيجية مستقرة وبنّاءة.

وخلال اللقاء الثلاثي، قال شي إنّ الحفاظ على السلام العالمي هو الموضوع الرئيسي للقاء، مشيراً إلى أنّ العالم اليوم ليس هادئاً، وأنّ على الصين وروسيا والولايات المتحدة العمل معاً لصون السلام.

وفي التفاصيل، شدّد شي على أنّ التواصل الإيجابي بين القوى الكبرى "ليس خياراً وإنما ضرورة".

وفي رسالة إلى بوتين وترامب، قال شي جين بينغ إنّه ينبغي للدول الثلاث أن تكون "شركاء وأصدقاء"، مشيراً إلى أنّها تستطيع تعزيز التنسيق في ما بينها لحماية استقرار سلاسل توريد الطاقة العالمية.

فيما شدّد شي على أنّه "لا يمكن كسب حرب نووية ويجب ألا تُخاض أبداً"، داعياً إلى بذل كل الجهود الممكنة لمنع وقوعها.

بدوره، دعا الرئيس الصيني الدول الثلاث إلى التخلّي عن عقلية الحرب الباردة وعدم السعي إلى قطع الروابط.

بوتين يقترح بحث أمن الطاقة ويشير إلى مصالح مشتركة بشأن أوكرانيا

كذلك، أعرب بوتين عن امتنانه لنظيره الصيني على تنظيم اللقاء الثلاثي، مقترحاً بحث الروابط العالمية والإقليمية وأمن الطاقة.

وقال بوتين إنّ قواسم ومصالح مشتركة عديدة تجمع روسيا والصين والولايات المتحدة في مجال تسوية الصراعات الإقليمية، وفي مقدّمتها الأزمة الأوكرانية.

ترامب يدعو إلى توحيد الجهود لمنع انتشار الأسلحة النووية

من جهته، اعتبر ترامب، خلال اللقاء، إنه على يقين بأنه لا يمكن حلّ المشكلات الجديدة بالطرق القديمة، مضيفاً أنّ القادة يختارون اليوم "مساراً جديداً"، واصفاً القمة مع شي وبوتين أنها "تصنع التاريخ".

وأوضح ترامب أنّهم يناقشون سبل خفض عدد الأسلحة النووية في العالم والحدّ من خطر استخدامها.

وفي شأن الحرب الروسية الأوكرانية، قال ترامب إنه تحدّث مع بوتين لبعض الوقت، مؤكّداً أنّ الدول الثلاث بحاجة إلى الحوار، وأنّ لديها قضايا عديدة لمناقشتها.

وأكّد ترامب أنّ روسيا والصين والولايات المتحدة تتحمّل مسؤولية خاصة عن التطورات في العالم، داعياً الدول الثلاث إلى توحيد جهودها لمنع انتشار الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله خلال اللقاء مع شي وبوتين "لنرَ إن كان بإمكاننا إنجاز شيء ما".

كذلك، شكر ترامب الصين على تنظيم اللقاء.

وعُقد اللقاء الثلاثي، الأول من نوعه، بين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين ودونالد ترامب، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في شنتشن.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، قد أعلنت قبيل اللقاء أنّ القادة الثلاثة سيبحثون سبل صون السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى.