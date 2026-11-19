وطن للأنباء: لقي مسن مصرعه يوم الخميس إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة عرعرة بمنطقة وادي عارة؛ لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل إلى 185 قتيلا وقتيلة منذ مطلع عام 2026.

وذكر موقع "عرب 48" أن الضحية هو فارس أبو غزالة (74 عاما) من أم الفحم بالأصل ويسكن في عرعرة، وقد قتل داخل محل تجاري في منطقة البلدة القديمة بعد 9 شهور من مقتل ابنه أحمد أبو غزالة وحفيده عبد القادر أبو غزالة في جريمة مزدوجة ارتكبت يوم 16 شباط/ فبراير بحي العرايش في أم الفحم.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة وأعلنت اعتقال 4 مشتبهين بالضلوع فيها، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان لأهالي الداخل في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل إلى 185 قتيلًا وقتيلة منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار تصاعد جرائم العنف وإطلاق النار في الداخل، واتساع دائرة الجريمة التي تحصد مزيدًا من الأرواح، وسط تزايد مشاعر الخوف وانعدام الأمن والأمان بين المواطنين.