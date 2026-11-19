وطن للأنباء: قالت مؤسسة الحق، لوطن، إن وزارة الصحة تواصلت معها عقب صدور بيان المؤسسة بشأن فرض رسوم مالية على وحدات الدم في المستشفيات الحكومية، وقدمت توضيحات بشأن القرار وتفاصيله.

وأوضحت الحق أنها تتفهم التوضيحات التي قدمتها وزارة الصحة، مشددة على أهمية أن تصدر الوزارة توضيحا رسميا ومفصلا للرأي العام، يتضمن حيثيات القرار وآلية تطبيقه، بما يضع المواطنين والمرضى أمام صورة واضحة بشأن طبيعة هذه الرسوم والفئات التي تشملها.

وأكدت مؤسسة الحق على أن توضيح التفاصيل بشكل رسمي من شأنه إزالة أي لبس لدى المواطنين، وضمان وصول المعلومات المتعلقة بهذا الملف إلى المرضى وذويهم، لا سيما في ظل حساسية مسألة توفير وحدات الدم وارتباطها بحق المرضى في الحصول على العلاج.

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