وطن للأنباء: صادرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، معدات تضخيم الصوت ومكبرات الأذان من مسجد في بلدة تل السبع بالنقب، بدعوى تجاوز مستوى الضوضاء الحدود المسموح بها قانونياً.

واقتحمت قوات شرطة الاحتلال المسجد، بمشاركة عناصر من الحرس الوطني وحرس الحدود ووحدة الشرطة البلدية، وفصلت مكبرات الصوت وصادرت معدات التضخيم وأنظمة الصوت الموجودة فيه.

وزعمت أن عملية المصادرة جاءت عقب شكاوى بشأن مستوى الصوت الصادر عن المسجد، وأن فحصا أجرته أظهر تجاوز مستوى الضجيج الحدود المسموح بها.