وطن للأنباء: في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز استدامة التزويد بالمياه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عقدت مصلحة مياه محافظة القدس لقاءً تنسيقياً مع ممثلي بلدية الرام ومجلس قروي مخماس، لبحث الواقع المائي في المنطقتين، والوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات، وتعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تطوير خدمات المياه وضمان استدامتها.

وعقدت إدارة المصلحة، ممثلة بمديرها العام المهندس ثائر جلود ومدراء عدد من الدوائر في المصلحة، لقاءً مع ممثلي بلدية الرام، بحضور رئيس البلدية السيد داوود غزاونة ، حيث جرى استعراض واقع التزويد بالمياه في البلدة، والاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجه المواطنين، إلى جانب بحث الإجراءات والتدخلات الممكنة لتحسين مستوى الخدمة وتعزيز كفاءة التزويد بالمياه.

كما شمل اللقاء بحث القضايا المائية المتعلقة بمجلس قروي مخماس، ممثلاً برئيسه السيد سائد حسين، حيث جرى استعراض أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه البلدة، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون مع المصلحة بما يسهم في تحسين واقع الخدمات المائية والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأكد المهندس جلود أن #مصلحة_مياه_محافظة_القدس تواصل العمل، وفق إمكانياتها المتاحة، لتعزيز استدامة التزويد بالمياه وتحسين جودة الخدمات، مشيراً إلى أن مواجهة التحديات المائية تتطلب تكامل الجهود بين المصلحة والهيئات المحلية والمواطنين، بما يسهم في إيجاد حلول مناسبة للاحتياجات القائمة ومواكبة المتطلبات المتزايدة.

وفي ختام اللقاء، شدد المشاركون على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين المصلحة وبلدية الرام ومجلس قروي مخماس، وتعزيز الشراكة في متابعة القضايا المائية والعمل على معالجتها، بما يضمن تحسين جودة خدمات المياه وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما دعت المصلحة المواطنين إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد عبر الرقم (128) للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى، بما يسهم في سرعة الاستجابة ومتابعة القضايا المطروحة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها عبر تطبيقها على الهواتف الذكية، والذي يتيح إنجاز العديد من الخدمات بكل سهولة وسرعة.