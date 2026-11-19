وطن للأنباء: كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ مدير مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومساعداً سابقاً له، أدّيا دوراً في تقديم معلومات إلى الشرطة الإسرائيلية، أدّت إلى اعتقال 3 ناشطين من حزب "القائمة العربية الموحدة"، صباح الانتخابات التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب الصحيفة، استغل نتنياهو الاعتقالات للتشكيك في نزاهة الانتخابات، بعد إخفاقه وحلفائه في تحقيق أغلبية في "الكنيست"، مدّعياً أنّ "الإقبال القياسي للناخبين العرب كان جزءاً من محاولة للتلاعب بالنتائج".

وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت اعتقال الناشطين للاشتباه في "التخطيط لرشوة ناخبين"، زاعمةً العثور على "مظاريف تحتوي على أموال نقدية"، إلا أنّ المعتقلين أُطلق سراحهم لاحقاً من دون توجيه اتهامات إليهم.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أنّ مساعدَي نتنياهو أقرّا هذا الأسبوع بدورهما في التواصل الذي سبق الاعتقالات، بعدما نفى مكتبه في البداية التقارير التي تحدثت عن تدخله.

وجاء الإقرار عقب تحقيق بثّته "القناة 12" الإسرائيلية، كشف تفاصيل جديدة بشأن اتصال مدير مكتب نتنياهو، إيدو نوردن، بالشرطة.

وقال مكتب نوردن، في بيان، إنّه "تلقّى معلومات تتعلق بجريمة محتملة ونقلها إلى الجهات المختصة"، معتبراً أنّه "تصرّف كأي شخص يؤدي واجبه".

مطالبات بالتحقيق في استخدام الشرطة ضد الناخبين العرب

وأفادت الصحيفة بأنّ المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنّها والمدعي العام للسلطة يدرسان القضية، وسط مطالبات من المعارضة بفتح تحقيق جنائي.

واتهم رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت نتنياهو باحتمال "تلفيق أدلة واستخدام الشرطة ضد العرب من دون أوامر تفتيش أو اعتقال قانونية".

بدوره، شبّه عضو الكنيست المعارض رام بن باراك، الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس جهاز "الموساد"، هذه الممارسات بما يجري في الأنظمة التي تستخدم الشرطة أداةً سياسية.

وكشفت "نيويورك تايمز"، نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أنّ مصدر المعلومات التي وصلت إلى الشرطة هو دانييل غرينبرغ، الذي عمل مستشاراً للشؤون العربية في مكتب نتنياهو منذ عام 2023 حتى قبل أشهر قليلة.

وأكد محامي غرينبرغ أنّ موكله "نقل معلومات بشأن شبهات رشوة انتخابية، نافياً سعيه إلى التأثير في الانتخابات بصورة غير قانونية"، ومشيراً إلى أنّه "حصل على أسماء الناشطين من نائب عربي في الكنيست"، من دون الكشف عن هويته.

وبحسب وثائق قضائية أوردتها الصحيفة، اعتُقل الناشطون الثلاثة من منازلهم قبل فجر يوم الاقتراع، فيما أقرت الشرطة أمام المحكمة بتفتيش منزلين على الأقل من دون أوامر قضائية.

ونقلت الصحيفة عن أحد المعتقلين، الدكتور سياف أبو رياش، البالغ 38 عاماً، أنّ الشرطة اقتادته من منزله قرابة الساعة الرابعة والنصف فجراً، واستجوبته بشأن نشاطه السياسي، معتبراً أنّ اعتقاله استُخدم لترهيب العرب وثنيهم عن ممارسة حقوقهم الانتخابية.

وانتقدت القاضية ميراف عمار كوهين إجراءات الشرطة، مؤكدةً عدم وجود أدلة تبرّر احتجاز أبو رياش، وأنّ مشاركته في أنشطة انتخابية لحزب "رعام" لا تشكّل جريمة.

نتنياهو يشكّك في النتائج

ذكرت "نيويورك تايمز" أنّ نتنياهو روّج للاعتقالات يوم الاقتراع، داعياً الناخبين اليهود اليمينيين إلى التصويت، ومحذّراً من أنّ ارتفاع مشاركة العرب سيؤدي إلى "سرقة الانتخابات"، على حدّ تعبيره.

وأسفرت الانتخابات عن حصول حزب "الليكود" على أكبر عدد من المقاعد بين الأحزاب منفردة، لكنّ أحزاب المعارضة مجتمعة حققت الأغلبية، من دون أن يتمكن أيّ من المعسكرين من ضمان تشكيل حكومة.

كما ساهم ارتفاع مشاركة الناخبين العرب في حصول الأحزاب العربية على 19 مقعداً من أصل 120 في "الكنيست"، وهو عدد قياسي.

على الرغم من تأكيد مسؤولي الانتخابات الإسرائيليين عدم وجود أدلة على تزوير واسع يمكن أن يؤثر في النتائج، واصل نتنياهو وحزبه التشكيك في شرعية الاقتراع.

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، قوله إنّ "التحقيق في شبهات التمويل الأجنبي لم يكشف عن عمليات رشوة واسعة النطاق أو تلاعب بنتائج الانتخابات".

وبحسب "نيويورك تايمز"، يرى منتقدو نتنياهو أنّ الكشف عن دور مقربين منه في اعتقال ناشطين عرب "يعزّز الشكوك بشأن توظيف أجهزة إنفاذ القانون لخدمة أهداف سياسية"، في وقت يسعى فيه نتنياهو إلى الحفاظ على موقعه بعد خسارة معسكره الأغلبية في "الكنيست".