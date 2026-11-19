وطن للأنباء: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، عددًا من الصحفيين ورئيس وأعضاء من مجلس بلدي خاراس، خلال تغطيتهم أعمال تجريف أراضي المواطنين في البلدة شمال غربي مدينة الخليل، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وقال رئيس البلدية أحمد عطوان، إن قوات الاحتلال احتجزته وعددا من أعضاء المجلس البلدي والصحفيين رائد الشريف وجميل سلهب لعدة ساعات، بعد أن أطلقت الرصاص الحي بكثافة لترهيبهم، وذلك خلال جولة صحفية لتغطية أعمال تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار في منطقة "الطف" غرب البلدة، وأعاقت عملهم، قبل أن تفرج عنهم.

وكانت قوات الاحتلال قد شرعت، أمس الأربعاء، في تجريف أراضي المواطنين المحاذية لجدار الفصل العنصري في منطقة "الطف" غرب بلدة خاراس، واقتلعت أشجار الزيتون المزروعة فيها، بعد أن أعلنت في وقت سابق أكثر من 500 دونم من أراضي البلدة في المنطقة ذاتها منطقة عسكرية مغلقة.

كما منعت قوات الاحتلال عشرات العائلات من الوصول إلى أراضيها وقطف ثمار الزيتون، ما أتاح للمستوطنين الاستيلاء على المحصول وسرقته.

ويسعى الاحتلال إلى الاستيلاء على المنطقة لإقامة منطقة صناعية تخدم التجمع الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين، والمعروف باسم "غوش عتصيون".