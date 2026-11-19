وطن للأنباء: نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريراً تناولت فيه تدهور العلاقات الإسرائيلية - الأميركية، بعد قرار وقف مساعدات واشنطن العسكرية لـ "تل أبيب" هذا الشهر، بمبادرة الولايات المتحدة، دون توافق متبادل كما صوّره الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وبذلك، تفقد "إسرائيل" ركيزة أساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وفقاً للمجلة، في وقت باتت فيه أكثر اعتماداً عليها - سياسياً وعسكرياً - مقارنة بأي فترة أخرى منذ حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973.

تبخّر التعاطف مع "إسرائيل"

كذلك، بدأت "إسرائيل" تفقد دعم الحزب الجمهوري، لا الديمقراطي فقط، بعدما كانت تحظى بدعم واسع من الحزبين في الكونغرس وفي الرأي العام الأميركي سابقاً.

وشكّلت المساعدات الأميركية السنوية - البالغة 3.8 مليار دولار - تحفيزاً لمناهضة "إسرائيل" داخل الحزبَين، إذ اعتبرها التقدميون أموالاً من دافعي الضرائب تُموّل الإبادة في غزة، بينما رأى فيها الجمهوريون من أنصار تيار "أميركا أولاً" انتهاكاً لمبادئهم التي تدعو إلى اعتماد الحلفاء على أنفسهم.

أما عن الاقتصاد الإسرائيلي، فيُواجه صعوباتٍ بعد عملية "طوفان الأقصى" في الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعدما "تبخّر التعاطف" مع "إسرائيل" عقب إبادتها لقطاع غزة.

وشكّل دور "إسرائيل" في إقناع ترامب بالهجوم على إيران في زيادة خصومها سياسياً، إضافةً إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت المساعدات الأميركية تشكل نحو خُمس ميزانية ما تسمى بـ "الدفاع الإسرائيلية"، قبل الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر، أما اليوم، فنسبتها 10% أو أقل، بفعل الإنفاق العسكري الإسرائيلي الذي تضاعف 3 مرات منذ ذلك الحين.

وقد خلّفت عملية "طوفان الأقصى" شعوراً بالضعف لدى "إسرائيل"، لا سيما وأن العدوان على إيران ولبنان وفلسطين لم ينتهِ بـ "تحقيق نصر حاسم".

وعليه، يسعى نتنياهو إلى الإبقاء على مستويات الإنفاق المرتفعة خلال العقد المقبل، عبر زيادة أعداد العسكريين والحشد الهائل للتسليح، ما سيُثقل كاهل الاقتصاد بواحد من أعلى أعباء الإنفاق الدفاعي في العالم لسنوات قادمة، حسب "فورين بوليسي".

ومع فقدان المساعدات الأميركية، سيتحمل دافعو الضرائب في "إسرائيل" جزءاً أكبر من التكلفة، يفوق ما كانت تخطط له الحكومة، وفقاً للمجلة.

"طموحات نتنياهو" أكبر من أن تتمكن "إسرائيل" من تحقيقها بمفردها

وعقب هذا القرار، بدأ نتنياهو يفكر في تبني مسار عسكري "أكثر استقلالية"، الأمر الذي "سيكون له ثمن"، إذ سيستلزم توجيه الاقتصاد نحو إنتاج الأسلحة بشكل أكبر من أي وقت مضى.

وتمتلك "إسرائيل" قاعدة صناعية أصغر من أن تلبي كافة احتياجاتها -حسب التقرير - سواء تعلق الأمر بطائرة مقاتلة أو بآلاف المكونات الدقيقة التي تدخل في تصنيعها.

وكانت المساعدات المالية والذخائر الأميركية عنصراً حاسماً في استمرار الحرب التي تقودها "إسرائيل"، أما الآن، فقد تسبب نتنياهو بنتيجة معاكسة، باعتبار أن "طموحات نتنياهو" لإعادة تشكيل "الشرق الأوسط"، أكبر من أن تتمكن "إسرائيل" من تحقيقها بمفردها، وفقاً للتقرير.

ولا تملك "إسرائيل" تحالفات بديلة يمكنها التعويض عن تدهور علاقاتها مع واشنطن، في ظل تدهور علاقات نتنياهو مع أوروبا.

دور "إسرائيل" تراجع كـ "قوة فاعلة"

وبذلك، يشكل إنهاء المساعدات تحولاً في طبيعة العلاقات الثنائية، من علاقة قائمة على دعم داخلي واسع في الولايات المتحدة لـ "إسرائيل"، إلى علاقة أكثر "تبادلية"، ترتكز على المصالح المشتركة.

ومما لا شك فيه أن "إسرائيل" ستظل بحاجة إلى الولايات المتحدة في هذه الحقبة الجديدة، وفقاً لرؤية التقرير، لكن السؤال الجوهري الذي يطرحه هو: "ما الذي ستقدمه "إسرائيل" للولايات المتحدة؟ إذ سيتعين عليها الآن تبرير وجودها حليفاً".

واعتبرت المجلة أن دور "إسرائيل" تراجع كـ "قوة فاعلة في تعزيز الاستقرار الإقليمي"، وقد تجلى ذلك في سوريا ولبنان وقطاع غزة.

وإذا ما قررت الولايات المتحدة في نهاية المطاف الانسحاب من "الشرق الأوسط"، وهو احتمال بات يزداد ترجيحاً في أعقاب تداعيات الحرب على إيران ونتائج انتخابات التجديد النصفي في البلاد، وفقاً للتقرير، فقد تتحول "إسرائيل" إلى مجرد قوة من الدرجة الثانية، لا تحظى باهتمام يُذكر من جانب واشنطن ولا تملك أي نفوذ لديها.

وللإشارة، فقد أعلن ترامب نيّته عدم دعم "إسرائيل" بالمساعدات العسكرية بحلول نهاية هذا العام، في الـ 3 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري - يوم إجراء انتخابات التجديد النصفي - قبل أن يؤكد نتنياهو الخبر علناً، في منشور على "إكس".

وفي اليوم التالي للانتخابات، لفت نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إلى أن أحد الأسباب الـ 4 التي دفعت ناخبي ترامب إلى إدارة ظهورهم للحزب الجمهوري هو رغبتهم في تغيير العلاقة مع "إسرائيل".

وفي شأنٍ ذي صلة، أشار ترامب إلى وجود "كراهية كبيرة" تجاه "إسرائيل"، بوصفها أحد أسباب هزيمة الجمهوريين.