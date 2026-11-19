وطن للأنباء: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على باجرين، فيما أحرق مستوطنون ثالثًا في بادية سعير شرقي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت، برفقة مجموعة من المستوطنين، منطقة البادية في سعير، واستولت على باجرين يعودان لعائلتي الطروة وأبو نور، أثناء عملهما في استخراج الأحجار.

وأكدت أن مستوطنين أحرقوا باجرًا ثالثًا يعود لعائلة الطروة في المكان ذاته.