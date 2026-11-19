وطن للأنباء: حذرت كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة" من تصاعد التدخلات الأميركية في الشؤون الداخلية اللبنانية، معتبرة أنها بلغت حدا خطيرا يهدد ما تبقى من سيادة البلاد، واتهمت واشنطن بمحاولة التدخل في عمل القضاء والأجهزة الأمنية والمالية وتوجيه قراراتها.

وقالت الكتلة، في بيان صدر عقب جلستها الدورية اليوم الخميس، إن الضغوط الأميركية على لبنان تتصاعد بهدف إخضاعه للإملاءات الأميركية خدمة لمصالح الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تصاعد التهديدات الأميركية والإسرائيلية بشن حرب على المنطقة ولبنان، وسط تحشيدات عسكرية متسارعة.

وانتقدت الكتلة صمت السلطة اللبنانية إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات جنوب لبنان، وما وصفته بالتدمير الممنهج للمناطق المحتلة، معتبرة أن السلطة لم تتخذ إجراءات ملموسة لحماية الأرض والدفاع عن الشعب.

وأدانت مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية، بما فيها خطف مواطنين من بلدة شبعا، معربة عن استغرابها تجاهل السلطة لهذه الانتهاكات، وإحجامها عن تقديم شكاوى والمطالبة بحقوق لبنان وإدانة انتهاك سيادته.

وفي سياق متصل، حذرت الكتلة من التدخلات الأميركية في مؤسسات الدولة، ولا سيما القضاء، داعية إلى موقف وطني يضع حدا لما وصفته بـ"الاستباحة الأميركية"، ويحمي استقلال المؤسسات القضائية من التدخلات وتوجيه التحقيقات والادعاءات، محذرة من أن استمرار ذلك يقوض الثقة بين الدولة والمواطنين.

كما نبهت إلى مخاطر الترتيبات المطروحة لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، محذرة من مساع أميركية لفرض قرار جديد في مجلس الأمن، من شأنه شطب قرارات دولية، بينها القرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 واتفاقية الهدنة لعام 1949.

وفي الشأن الداخلي، أعلنت الكتلة أنها ستتابع أداء وزارة الطاقة والإجراءات المرتقبة لمعالجة أزمة الكهرباء، خصوصا بعد حصول الوزارة على 100 مليون دولار من المال العام، مؤكدة مسؤولية الحكومة عن معالجة مشكلات البنية التحتية وضمان الشفافية والنزاهة في تنفيذ الإجراءات.