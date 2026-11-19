وطن للأنباء: أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم، استلام جثمان الشهيد وسام غسان حسن اشتية (37 عاماً)، من قرية سالم شرق مدينة نابلس، تمهيداً لتسليمه إلى عائلته ومواراته الثرى.

وقالت الهيئة، في بيان، إن استلام الجثمان جرى لاستكمال الإجراءات اللازمة لتسليمه إلى ذويه، وفق الترتيبات التي ستحددها العائلة.

وكان اشتية قد استشهد برصاص قوات الاحتلال في قرية سالم بتاريخ السادس من تموز/يوليو 2025، إذ أُعلن حينها عن إصابته واعتقاله، قبل أن يُعلن لاحقاً عن استشهاده.

واستشهد برفقة إشتية الشاب قصي ناصر محمود نصار (23 عاماً).