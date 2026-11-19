وطن للأنباء: أعلنت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، أن "أزمة مضيق هرمز تسببت بأكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ" يفوق بكثير "حجم الصدمات النفطية في السبعينات"، محذرة من انعكاسات مستدامة ستعيد رسم خريطة قطاع الطاقة عالميا.

وفي مقدمة تقرير "آفاق الطاقة العالمية"، أشار مدير الوكالة فاتح بيرول إلى أن "تنويع مصادر الإمداد وإعطاء الأفضلية للموارد الوطنية المتوافرة أصبحا في رأس أولويات الدول"، في وقت يتزايد فيه العبء المالي على المستهلكين، مع تضاؤل قدرة العالم على امتصاص تداعيات اضطراب إمدادات الطاقة.

وأشار بيرول إإلى أن تنويع مصادر الإمداد وإعطاء الأفضلية للموارد الوطنية المتوافرة أصبحا في رأس أولويات الدول.

وتواجه دول الخليج صعوبات في تصدير النفط منذ أن فرضت إيران قيودا شديدة على حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب عليها في شباط/فبراير، وهي تعلن باسمرار استهداف سفن تعبره بدون سلوك المسار الذي حددته بمحاذاة سواحلها.

ورغم قيام الولايات المتحدة بمرافقة ناقلات النفط التي عبر المضيق بأعداد متزايدة، ما زالت خطوط الإمداد تشهد اضطرابا شديدا.