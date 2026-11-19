وطن للأنباء: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، اليوم الخميس، أن الجانب الأردني أبلغها بالسماح بإدخال زيت الزيتون إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر معبر الكرامة، اعتبارا من يوم غد الجمعة، وحتى 28 شباط/فبراير 2027.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه يُسمح لكل عائلة بإدخال ثلاث تنكات من زيت الزيتون كحد أقصى، بوزن 16 كيلوغراما للتنكة الواحدة، ولمرة واحدة فقط خلال فترة السماح.

ودعت المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات والتقيد بالكميات المسموح بها، ومتابعة مستجدات حركة السفر عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.