حققت جامعة النجاح الوطنية إنجازًا جديدًا في تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2027، بحصولها على المرتبة 703 مكرر عالميًا، بعد تقدمها 84 مرتبة مقارنة بالعام السابق، لتواصل بذلك تصدرها الجامعات الفلسطينية، ضمن تصنيف شمل 2,004 مؤسسات جامعية من مختلف أنحاء العالم.

وعلى الصعيد الإقليمي، سجلت الجامعة تقدمًا لافتًا، إذ ارتقت 47 مرتبة على مستوى قارة آسيا، لتحتل المركز 204 مكرر من بين 850 مؤسسة جامعية، كما تقدمت إلى المرتبة 43 في غرب آسيا، مقارنة بالمرتبة 53 في إصدار العام الماضي. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع ارتفاع عدد الجامعات الفلسطينية المدرجة في التصنيف من أربع إلى ست جامعات، مع استمرار جامعة النجاح في المركز الأول وطنيًا.



وعلى مستوى الأداء العام، ارتفعت الدرجة الإجمالية للجامعة من 58.9 إلى 65.4 من مئة، بزيادة تقارب 11%، نتيجة التحسن الذي حققته في المحاور الرئيسية الثلاثة للتصنيف، وهي: الأثر البيئي، والأثر الاجتماعي، والحوكمة.



وسجل محور الحوكمة أفضل أداء للجامعة، محققًا 88.3 من مئة، مقارنة بـ79.7 في العام السابق، كما تقدمت الجامعة 185 مرتبة لتصل إلى المركز 386 مكرر عالميًا. ويعكس هذا التقدم تطور أدائها في مجالات الحوكمة المؤسسية، بما يشمل الشفافية، والنزاهة، والمشاركة في صنع القرار، وتعزيز المساءلة.



وفي محور الأثر البيئي، حققت الجامعة تقدمًا بمقدار 167 مرتبة، لتصل إلى المركز 641 مكرر عالميًا، مع ارتفاع درجتها من 51.7 إلى 60.7. وشملت أبرز النتائج تقدم مؤشر التعليم البيئي 343 مرتبة، ليصل إلى المركز 686 مكرر عالميًا، إلى جانب ارتقاء مؤشر الاستدامة البيئية إلى المرتبة 440 مكرر عالميًا.



وعلى صعيد الأثر الاجتماعي، حققت الجامعة تقدمًا نوعيًا في مؤشر المساواة، حيث قفزت 379 مرتبة لتصل إلى المركز 669 مكرر عالميًا، وارتفعت درجتها في هذا المؤشر من 60.4 إلى 77.4 من مئة. كما تحسنت الدرجة الإجمالية لهذا المحور من 60.5 إلى 65.2 من مئة، لتواصل الجامعة احتفاظها بالمرتبة الأولى فلسطينيًا في محاور الأثر البيئي والأثر الاجتماعي والحوكمة.



ويعكس هذا التقدم المتواصل مكانة جامعة النجاح الوطنية وحضورها المتنامي على الساحة الأكاديمية الدولية، كما يؤكد التزامها بتعزيز مفاهيم الاستدامة وترسيخها في منظومتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، بما ينسجم مع الأولويات البيئية والاجتماعية والتنموية في فلسطين، ويدعم دورها في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على المستويين المحلي والدولي.



ويُشار إلى أن تصنيف QS العالمي للاستدامة يقيس إسهامات مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أثر بيئي واجتماعي إيجابي، استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات التي تشمل التعليم والبحث البيئي، والمساواة، والصحة والرفاه، وتبادل المعرفة، والتوظيف والفرص، والحوكمة الرشيدة.

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