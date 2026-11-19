وطن للأنباء: لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة واد سيف ببلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، واحتجزت عمالا داخل مصنع للحجر في البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال لاحقت المواطنين أثناء عملهم في قطف الزيتون بمنطقة واد سيف، فيما تواجدت داخل مصنع للحجر يعود لعائلة علان ديرية، واحتجزت العمال بداخله.

وتتعرض منطقة واد سيف لاعتداءات متكررة تستهدف المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، إذ منعت قوات الاحتلال والمستعمرون، في الثالث من تشرين الثاني الجاري، المشاركين في الحملة الوطنية لقطف الزيتون من الوصول إلى أراضيهم وجني محصولهم، فيما استولى مستعمرون على معدات للقطاف.

وسبق أن اعتدى مستعمرون، في الأول من الشهر الجاري، على مواطنين من بلدة بيت فجار أثناء قطفهم ثمار الزيتون في المنطقة ذاتها.