وطن للأنباء: اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات النسخة العشرين من مسابقة إنجاز العرب للشباب رواد الأعمال 2026، بمشاركة فرق طلابية من 13 دولة عربية، في منافسة جمعت الشباب العربي أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية، وسط حضور رسمي وقيادي بارز.

وشهد الحفل حضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات القيادية، في مقدمتهم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة المصري وراعي الحفل، ومعالي جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ولاء شتا ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة إنجاز العرب، والسيد عاكف العقباوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز العرب، والأستاذة دينا المفتي، رئيس مجلس إدارة إنجاز مصر، وعدد من ممثلي مؤسسات إنجاز والشركاء والقطاع الخاص.

وجاءت مشاركة إنجاز فلسطين في المسابقة الإقليمية عقب فوز فريق "فَنَن" من مدرسة طلائع الأمل عن فئة المدارس، وفريق "إيكو كول" من جامعة فلسطين التقنية – خضوري في طولكرم عن فئة الجامعات، في المسابقة المحلية للشركة الطلابية، ليتأهل الفريقان إلى تمثيل فلسطين في المنافسة العربية. وعلى مدار أيام المسابقة، خاض الطلبة تجربة تنافسية تضمنت تدريبات وعروضًا لمشاريعهم أمام لجان التحكيم والخبراء والمستثمرين، إلى جانب المشاركة في معرض الشركات الطلابية الذي جمع الفرق العربية المشاركة.

وحظي طلبة فلسطين بدعم ومتابعة من رئيس مجلس إدارة إنجاز فلسطين السيد بسام ولويل، الذي حضر فعاليات الحفل الختامي ورافق الطلبة خلال مشاركتهم، إلى جانب السيد يزن عبد الهادي، عضو مجلس إدارة إنجاز فلسطين في مصر، الذي كان حاضرًا مع الطلبة خلال فترة التدريبات والتحضيرات، مقدمًا لهم الدعم والتوجيه والتشجيع.

وتُوّجت المشاركة الفلسطينية بإنجاز مميز، بعد حصول فريق "فنن" من مدرسة طلائع الأمل- نابلس على جائزة الأثر العالمي – فئة المدارس لعام 2026، بعد منافسة قوية ليحصد الفريق الفلسطيني إحدى أبرز جوائز المسابقة.

كما شهد الحفل تتويج عدد من الفرق العربية بجوائز المسابقة المختلفة، فيما حصد فريق Root Sense من مصر لقب أفضل شركة طلابية عن فئة المدارس، وفريق Saoun من السعودية لقب أفضل شركة طلابية عن فئة الجامعات.

وشكلت المشاركة الفلسطينية محطة بارزة في النسخة العشرين من المسابقة، التي احتفت بإنجازات الشباب العربي وقدرتهم على تحويل الأفكار إلى مشاريع وحلول مبتكرة، وجمعت فرقًا طلابية من مختلف أنحاء الوطن العربي تحت مظلة واحدة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد قدرة الطلبة الفلسطينيين على المنافسة إقليميًا، وتمثيل فلسطين بصورة مشرفة في المحافل العربية، ويضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها برامج إنجاز فلسطين في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم الريادية وإعدادهم لعالم الأعمال.