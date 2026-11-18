وطن للأنباء: أعربت السعودية ودول خليجية وعربية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، وعلى ناقلة نفط تابعة لدولة الإمارات.

وبينما أعلنت القوات المسلحة في الكويت والبحرين التصدي لاعتداءات إيرانية، أعلنت شركة «أدنوك» الإماراتية إصابة 11شخصاً وفقدان آخر في هجوم وقع الثلاثاء على إحدى سفنها بمضيق هرمز.



السعودية تدعو إلى وقف الاعتداءات واحترام القانون الدولي

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، رفضها التام لمواصلة إيران الاعتداء على الدول الشقيقة، وتهديد حرية الملاحة البحرية والممرات التجارية، مطالبة بوقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

إلى ذلك، حذّر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، الأربعاء، من أن إيران مستعدة للرد بشكل «أكثر تدميراً» إذا شنّت الولايات المتحدة وحلفاؤها هجمات جديدة على أراضيها.

وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه لا يوجد تهديد إيراني «وشيك» على الأراضي الأميركية، مؤكداً أنه لا توجد أي معلومات تشير إلى أن انقطاعات المعلومات والأعطال التقنية التي شهدتها مناطق مختلفة في الولايات المتحدة مرتبطة ببعضها البعض، أو أن جهة خبيثة تقف وراءها.



