وطن للأنباء: استبعد الكرملين، يوم الأربعاء، إجراء محادثات ثنائية شاملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال مشاركتهما في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المنعقدة في الصين، مرجحاً إمكانية عقد لقاءات أو محادثات غير رسمية على هامش القمة.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، إنه من غير المرجح أن يتوفر الوقت الكافي لإجراء مفاوضات ثنائية موسعة بين الرئيسين، لكنه أشار إلى إمكانية تحدثهما على هامش الاجتماعات.

وأضاف بيسكوف أن بوتين وترامب قد يتبادلان وجهات النظر بشأن الصراعين في أوكرانيا وإيران، إذا سنحت لهما فرصة للحديث على انفراد.

من جانبه، قال مستشار الكرملين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، إن الرئيسين قد تتاح لهما فرص عدة للتحدث بشكل غير رسمي خلال اجتماعات القمة.

ومن المقرر أن يشارك بوتين وترامب في محادثات ثلاثية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، غداً الخميس