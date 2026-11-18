وطن للأنباء: حذر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، من أن أي تحرك عدائي جديد ضد بلاده سيقابل برد عسكري أشد قوة وتدميراً من الردود السابقة، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية تراقب تحركات خصومها بدقة وترفع مستوى جاهزيتها باستمرار.

وقال حاتمي، في تصريحات صحفية، إن "العدو يستعد، فيما تراقب القوات المسلحة الإيرانية تحركاته بيقظة ودقة، ولا تهدر لحظة في تعزيز استعداداتها"، محذراً من أن أي خطأ يرتكبه الخصوم وداعموهم سيواجه برد أكثر شدة وقوة، دون قيود جغرافية.

وأضاف، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن جميع أفرع الجيش، بما فيها القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، تواصل مراقبة التحركات العسكرية وتعزيز قدراتها القتالية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية أتمت استعداداتها لمواجهة أي تحرك عدائي جديد، معرباً عن أمله في ألا يقدم الطرف الآخر على الحسابات الخاطئة، محذراً من أن أي خطأ سيشكل درساً للجميع.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ووصول حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ثيودور روزفلت" إلى المنطقة، وسط تحركات عسكرية متبادلة وتهديدات متصاعدة بين طهران وواشنطن.