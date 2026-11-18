وطن للأنباء: أحيت سفارة دولة فلسطين لدى البرتغال، اليوم الوطني الفلسطيني، خلال احتفال رسمي وشعبي أقيم في العاصمة لشبونة، بمشاركة شخصيات سياسية ورسمية ودبلوماسية، في أول احتفال بهذه المناسبة منذ اعتراف البرتغال رسمياً بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر 2025.

وشهد الاحتفال حضور ممثلين عن الرئاسة والبرلمان ووزارة الخارجية البرتغالية، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي ومؤسسات المجتمع المدني وأبناء الجالية الفلسطينية.

كما شاركت الطفلتان الفلسطينيتان ديمة وملك، اللتان وصلتا مؤخراً إلى البرتغال لتلقي العلاج من إصابات تعرضتا لها جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت سفيرة فلسطين لدى البرتغال روان سليمان، في كلمتها، أهمية الاعتراف البرتغالي بدولة فلسطين في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.

وسلطت الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة، ومعاناة النازحين جراء الأمطار والظروف الشتوية، وتضرر الخيام والمنازل، في ظل استمرار منع الاحتلال إدخال المساعدات والإمدادات الأساسية.

وأشادت سليمان باستضافة البرتغال للطفلتين وتوفير العلاج لهما، مؤكدة مواصلة النضال من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني.