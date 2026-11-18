وطن للأنباء: أصيب ثمانية فلسطينيين، بينهم سيدات، بجراح متفاوتة، مساء اليوم الأربعاء، جراء سلسلة عمليات دهس، نفذها مستوطن إسرائيلي، بعدة مواقع في كفر قاسم بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطن تعمد دهس المواطنين في خمسة مواقع مختلفة داخل المدينة، مشيرةً إلى أن الحصيلة الأولية ارتفعت إلى 8 مصابين، من بينهم أربع نساء كنّ يغادرن قاعة أفراح لحظة استهدافهن، وقد جرى نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي حيث وُصفت جراح عدد منهم بالمتوسطة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، سائد عيسى، أن ما شهدته المدينة مساء اليوم "ليس حادث طرق عابراً، بل هو عمل إرهابي متعمد"، موضحاً أن المستوطن استهدف النساء الواحدة تلو الأخرى بشكل مقصود ثم فرّ من الموقع.

وأضاف أن النساء "كنّ يمشين بعد خروجهن، وكان المستوطن يسير بالمركبة بسرعة جنونية، ومتعمِّد، وقد دهسهن وليس في نقطة واحدة وإنما في ثلاث نقاط؛ واحدة تلو الأخرى.

وتابع عيسى: "نحن نتحدث عن عمل إرهابي ضد أبناء مجتمعنا العربي وهذا لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة تحريض بدأ في الانتخابات واستمر من خلال وزراء، ومن خلال رئيس الحكومة الإسرائيلية، وكذلك من خلال الإعلام الإسرائيلي الذي يحرض دائما على العرب، وهذه هي نتيجة هذا التحريض".

وشدّد على أننا "أمام مرحلة جديدة في مجتمعنا العربي بعد هذه التحريضات، وهذه بداية أعمال إرهابية ضد أبناء مجتمعنا العربي".