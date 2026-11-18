وطن للأنباء: حذر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، من تداعيات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المحافظة الوسطى، مؤكداً أنها تهدد حياة أكثر من 5,260 نازحاً داخل ستة مراكز إيواء، وتنذر بموجات نزوح قسري جديدة في ظل انعدام الأماكن الآمنة.

وقال بصل، إن العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية غرب ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في المحافظة الوسطى، تطال مناطق تضم أعداداً من النازحين ومراكز إيواء، مشيراً إلى وجود نحو خمسة آلاف شخص داخل ستة مراكز، إلى جانب نازحين في مراكز ومناطق محيطة بالمنطقة المستهدفة.

وأوضح أن العائلات النازحة تعيش حالة من الخوف والذعر جراء العمليات العسكرية، محذراً من أن استمرارها قد يدفع مزيداً من السكان إلى النزوح، في وقت لا تتوفر فيه أماكن آمنة أو مراكز إيواء بديلة تستوعبهم.

وأضاف أن العائلات الموجودة في المنطقة قد تضطر إلى قضاء ليلتها في الشوارع دون مأوى يحميها من البرد والظروف الجوية القاسية، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها القطاع، وتفاقم معاناة السكان يوماً بعد يوم.

وحذر بصل، من أن استمرار التوغلات العسكرية في أطراف المحافظة الوسطى قد يمهد لتوسعها نحو مناطق أخرى داخل المدن، بما يهدد بدفع السكان إلى النزوح لمسافات أبعد، ويزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأشار إلى أن القطاع يواجه أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، في ظل استمرار عمليات القتل والاستهداف والتوغلات العسكرية، وما ينتج عنها من موجات نزوح جديدة وتهديد مباشر لحياة المواطنين.

وفي السياق، أكد بصل، أن طواقم الدفاع المدني تواجه صعوبات بالغة في تلبية نداءات الاستغاثة والاستجابة للطوارئ بالشكل الكافي، نتيجة النقص الحاد في الإمكانات والمعدات والآليات، الأمر الذي يضاعف المخاطر على حياة المواطنين ويحد من قدرة الطواقم على الوصول إلى المناطق المهددة وتقديم التدخلات الإنسانية العاجلة.

ودعا بصل الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وكل الأطراف المعنية، إلى التدخل الفوري لإنهاء معاناة المواطنين بغزة، محملاً "مجلس السلام" ونيكولاي ملادينوف والإدارة الأمريكية مسؤولية التحرك لوقف الانتهاكات في القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم، بدء عملية عسكرية وصفها بالمحدودة في مناطق وسط القطاع، وتحديداً في دير البلح ومخيم النصيرات، في أول عملية يعلن عنها رسمياً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وتعرض مدخل حي الدعوة شمالي مخيم النصيرات لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى.

وأشارت مصادر محلية إلى توغل آليات الاحتلال شرقي دير البلح ومخيم النصيرات، وسط إطلاق نار وغارات جوية متواصلة.

كما نصب جيش الاحتلال رافعة قرب معصرة أبو عودة، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تجريف وتدمير، وانتشار آلياته في المناطق الواقعة شرق شارع صلاح الدين ومحيط شارع الطاقة، شمال شرقي مخيم النصيرات.