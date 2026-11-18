وطن للأنباء: كشفت وكالة «رويترز»، الأربعاء، أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، رومان غوفمان، والوزير الإسرائيلي السابق رون ديرمر، أجريا لقاءات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، في مسعى للضغط باتجاه شن هجوم عسكري أميركي إسرائيلي مشترك على إيران، في إطار تحركات يقودها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإقناع واشنطن باستئناف الحرب.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين على تفاصيل الزيارة أن غوفمان التقى مسؤولين أميركيين في واشنطن، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) جون راتكليف، وعرض عليهم معلومات استخباراتية إسرائيلية بشأن إيران، قال أحد المصدرين إنها تتعلق ببرنامجها النووي.

وأضافت أن غوفمان توجه، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية، إلى مدينة ميامي للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الذي يشارك في قيادة الجهود الدبلوماسية المتعلقة بإيران وأوكرانيا.

وفي السياق ذاته، أجرى ديرمر، المقرب من نتنياهو، لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، دعا خلالها إلى تنفيذ هجوم مشترك على إيران، بحسب المصدرين، اللذين أشارا إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن جهود نتنياهو لدفع ترامب نحو شن هجوم جديد.

وبحسب «رويترز»، يرى نتنياهو أن الفرصة المتاحة لتنفيذ هجوم عسكري تتقلص، وسط مخاوف إسرائيلية من أن تبدأ الولايات المتحدة تقليص انتشارها العسكري الواسع في المنطقة قبل نهاية العام الجاري.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال مداولات أمنية مغلقة إنه «لا مفر من التحرك العسكري ضد إيران»، فيما كان من المقرر عقد اجتماع أمني إسرائيلي في وقت لاحق من مساء الأربعاء.

في المقابل، أشارت المصادر إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي لا تعتبر إيران تهديداً وشيكاً لإسرائيل، ولا ترى وجود ضرورة لتنفيذ عملية عسكرية فورية.

واشنطن تفضل الضغوط الاقتصادية

وعلى الجانب الأميركي، أكد البيت الأبيض استمرار تفضيل ترامب استخدام الضغوط الاقتصادية على إيران، بدلاً من الانخراط في عمليات عسكرية واسعة.

ونقلت «رويترز» عن مسؤول أميركي قوله إن ترامب يعتبر حملة الضغط الاقتصادي التي تمارسها واشنطن «مدمرة إلى حد كبير» لإيران، ولا تستدعي تنفيذ عمليات قتالية واسعة، مع احتفاظه بجميع الخيارات المتاحة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عن التعليق على لقاء غوفمان براتكليف، فيما لم يرد مكتب نتنياهو على طلب الوكالة التعقيب على التقرير.

وفي المقابل، قال مسؤولان أوروبيان للوكالة إن الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران لم تصل إلى مستوى يهدد استقرار النظام بصورة وشيكة، معربين عن شكوكهما بشأن النتائج التي يمكن أن تحققها واشنطن وتل أبيب من استئناف هجوم عسكري واسع.

وتأتي هذه التحركات في ظل مواجهة نتنياهو ضغوطاً سياسية داخلية واحتمالات فقدان السلطة عقب انتخابات الكنيست التي جرت الشهر الماضي، وسط اتهامات من خصومه السياسيين له بالسعي إلى توسيع المواجهة مع إيران لتحسين موقعه السياسي، وهي اتهامات ينفيها.

اجتماع عسكري ثلاثي في تل أبيب

وتزامنت هذه التحركات مع اجتماع عقده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، وقائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر، الأربعاء، في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية بمدينة تل أبيب، بمشاركة مسؤولين عسكريين من الجانبين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الاجتماع، الذي عُقد خلال زيارة كوبر إلى إسرائيل بدعوة من زامير، شهد أيضاً لقاءً ثلاثياً ضم زامير وكوبر ورئيس الموساد رومان غوفمان.

وأضاف أن الجانبين أجريا تقييماً مشتركاً للأوضاع الإقليمية بمشاركة مسؤولين عن العمليات والتخطيط والاستخبارات العسكرية، إلى جانب قائد سلاح الجو الإسرائيلي وعدد من القادة العسكريين.

وأوضح البيان أن المباحثات تناولت التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة، وتعزيز التعاون الاستراتيجي والعملياتي بين الجيشين، ورفع مستوى التنسيق والجاهزية للتعامل مع سيناريوهات مختلفة.

تدريبات جوية إسرائيلية يونانية

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاحي الجو الإسرائيلي واليوناني نفذا، الإثنين، تدريباً مشتركاً في الأجواء اليونانية، تضمن التزود بالوقود جواً خلال رحلات عملياتية طويلة المدى لطائرات مقاتلة.

وشارك في التدريب السرب الإسرائيلي 120 المختص بالتزود بالوقود جواً، فيما قال الجيش إن المناورات استمرت عدة ساعات، وتأتي ضمن برنامج تدريبات سنوي يهدف إلى تعزيز الجاهزية العملياتية والقدرة على تنفيذ مهام في مناطق بعيدة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية «كان 11» قد أفادت، الثلاثاء، بأن نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس أبقيا على تعليمات التأهب لاحتمال مهاجمة إيران.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة أن زامير لا يعارض شن هجوم، لكنه يعتبر توقيته عاملاً حاسماً، ويرى أن تنفيذه يتطلب تنسيقاً وثيقاً وعملاً مشتركاً مع الجيش الأميركي.

تحركات دبلوماسية لمنع تجدد الحرب

وتتواصل، بالتوازي مع التحركات العسكرية الإسرائيلية، الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة.

وكان ترامب قد أعلن، في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تأجيل ضربات جديدة على إيران، عقب لقائه رئيس الوزراء القطري، في ظل الدور الذي تؤديه الدوحة في الوساطة بالمحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

ونقلت «رويترز» عن مصدر مشارك في الجهود الدبلوماسية أن قادة دول خليجية طلبوا من ترامب عدم مهاجمة إيران، خشية تنفيذ طهران تهديداتها باستهداف دول الخليج رداً على أي هجوم جديد.

المصدر: عرب 48