وطن للأنباء: اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة، قرارين تحت البند 47 المتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

كما اعتمدت اللجنة قرارا ثالثا تحت البند 48 المتعلق بالممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستعمارية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

وحول القرارات المتعلقة ببند وكالة الأونروا، اعتمدت الجمعية العامة القرار الخاص بـ"عمليات وكالة الأونروا" بأغلبية (143) صوتا لصالح القرار، ومعارضة (9) دول، وامتناع (20) دولة عن التصويت.

فيما صوتت 155 دولة لصالح قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها"، وعارضته (9) دول، وامتنعت (9) دول عن التصويت.

وفيما يتعلق بالقرار الثالث المتعلق ببند الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستعمارية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، اعتمدت اللجنة قرار المستعمرات الإسرائيلية بأغلبية (143) صوتا لصالح القرار، وعارضته (11) دولة، وامتنعت (17) دولة عن التصويت.

وثمن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور دور الدول التي صوتت لصالح القرارات، وموقفها المبدئي ورفضها وإدانتها الصريحة لسياسات الاحتلال.

وشدد على أن هذا التصويت يمثل رسالة دولية واضحة بضرورة تنفيذ القرارات الأممية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، واتخاذ إجراءات عملية لوقف الاستعمار وإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية لشعبنا ومؤسساته ومقدساته، ومواصلة تقديم الدعم للاجئي فلسطين، بما في ذلك من خلال الأونروا، ودعم تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة والاستقلال.