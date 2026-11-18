العملية تشمل محيط ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في البلوكات 660 و661 و666.. والاحتلال يدعو السكان إلى الابتعاد عن مناطق انتشار قواته

وطن للأنباء: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدء عملية عسكرية في مناطق وسط قطاع غزة، وتحديداً في محيط ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، ضمن المناطق المصنفة بالبلوكات 660 و661 و666.

وبحسب بيان صادر عن منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق، فإن العملية ستترافق مع إغلاق مقطع من محور صلاح الدين أمام حركة المرور في البلوكات المحددة، في إجراء من شأنه تقييد حركة تنقل المواطنين في المنطقة.

ودعا البيان سكان قطاع غزة إلى الابتعاد عن المناطق التي تشهد نشاطاً للقوات الإسرائيلية، محذراً من الاقتراب منها إلى حين إعلان انتهاء العملية رسمياً من قبل المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وزعم منسق أعمال حكومة الاحتلال أن القوات الإسرائيلية تتخذ إجراءات تهدف إلى الحد من مخاطر إصابة المدنيين، من دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة العملية العسكرية أو مدتها أو أهدافها الميدانية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن العملية تستهدف، وفق الرواية الإسرائيلية، ما تصفه تل أبيب بـ"البنى التحتية المسلحة"، فيما لم يعلن جيش الاحتلال تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو نطاق التحرك العسكري والمدة المتوقعة للعملية.

وفي تطورات ميدانية متزامنة، نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان أن دبابات إسرائيلية تقدمت إلى محور صلاح الدين وسط القطاع، غرب الخط الأصفر، فيما أفادت مصادر طبية بسقوط ثلاثة شهداء جراء غارات إسرائيلية، أحدهم قرب منطقة العملية العسكرية.

وتأتي العملية في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025. ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء جراء الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان الاتفاق إلى 1650 شهيداً، إضافة إلى 5975 مصاباً، حتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.