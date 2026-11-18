وطن للأنباء: أكّدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنّ أوامر الإخلاء القسري التي تستهدف آلاف المواطنين في قطاع غزة، وإجبارهم على النزوح من مناطقهم تحت التهديد والقصف، تمثّل جريمة جديدة بحقّ المدنيين وانتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني.

وقالت حماس، في بيان، إنّ الإعلان عن أوامر الإخلاء، بالتزامن مع تحرّكات عسكرية خطيرة على الأرض، يعكس عملاً ممنهجاً لحشر المواطنين في شريط ضيّق من القطاع، مؤكّدة أنّ ذلك يكشف عزم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الهروب من أزماتها الداخلية عبر تصعيد الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين.

وشدّدت حماس على أنّ هذه الممارسات لن تحقّق للاحتلال الأمن أو الاستقرار، بل ستفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني، في ظلّ الحصار والتجويع والانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية.

وحمّلت حماس حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية الداعمة لها المسؤولية الكاملة عن تداعيات العملية العسكرية وما قد ينتج عنها من جرائم وانتهاكات بحقّ المدنيين، كما حمّلت المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية استمرار الصمت والعجز عن وقف العدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ودعت حماس المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والتدخّل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإجبار الاحتلال على وقف عمليته العسكرية، محذّرة من أنّ استمرارها سيعمّق معاناة سكان القطاع.

كما طالبت بضمان تدفّق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين، ووضع حدّ لسياسة التهجير والنزوح القسري المفروضة عليهم.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن بدء عملية عسكرية في مناطق وسط قطاع غزة، بالقرب من ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وتحديداً في بلوكات "660 و661 و666".

"بيان مجلس السلام مرفوض"

في سياق متصل، أدانت حماس بيان "مجلس السلام" الأخير، معتبرة أنه ساوى بصورة مرفوضة بين عدوان الاحتلال المتواصل ومعاناة الضحية الفلسطينية، وتجاهل حقيقة الاحتلال والحصار والاعتداءات المستمرة بحقّ الفلسطينيين.

ورأت حماس أنّ هذا النهج المنحاز لا يخدم العدالة ولا يوفّر الحماية للمدنيين، بل يمنح غطاءً سياسياً لاستمرار الاحتلال في ارتكاب الجرائم والانتهاكات.

ويأتي ذلك بعد بيان لـ"مجلس السلام"، ساوى بين "إسرائيل" وحماس بعدم تنفيذ التزاماتهما، محذراً من أنّ الفجوة بين الاتفاق والواقع تهدّد استمرار وقف إطلاق النار في غزة.