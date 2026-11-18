وطن للأنباء: اتفق قادة الأحزاب المناوئة لرئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الأربعاء، على تسريع المفاوضات لتشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، مؤكدين أن إزاحة نتنياهو من رئاسة الحكومة تمثل أولوية قصوى.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع ضم آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لبيد وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان، حيث أكدوا في بيان مشترك ضرورة تشكيل ما وصفوه بـ"حكومة طوارئ قومية"، ومواصلة التنسيق والعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق ذلك، في ظل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه إسرائيل.

وجاء الاجتماع عقب لقاء استثنائي جمع بينيت بنتنياهو في الكنيست، واستمر نحو ساعتين ونصف الساعة، وأثار جدلاً داخل المعسكر المعارض، خصوصاً أن الليكود وصفه بأنه "إحاطة أمنية"، رغم عدم شغل بينيت منصباً رسمياً يستدعي ذلك.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مقربين من بينيت أنه لا يستبعد تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، لكنه يشترط أن يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً، ضمن اتفاق تناوب على المنصب، مؤكداً أنه لا ينوي المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو.

في المقابل، أثارت تحركات بينيت شكوكاً لدى أطراف في معسكر آيزنكوت، اعتبرت أن لقاءه بنتنياهو قد يهدف إلى استكشاف فرص تشكيل حكومة وحدة، أو حتى الدفع نحو انتخابات جديدة، محذرة من أن عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة قد تعرقل تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

من جهته، أكد لبيد استمرار التنسيق مع بينيت لتشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، نافياً أن تؤثر اللقاءات السياسية والشائعات المتداولة على هذا الهدف.

وفي سياق متصل، أفادت "هآرتس" بأن آيزنكوت أبلغ ليبرمان أن حزبه لن يدعمه لتشكيل الحكومة، حتى لو أدى ذلك إلى التوجه لانتخابات جديدة، فيما تتواصل الاتصالات لاستمالة الأحزاب الحريدية أو بحث خيارات أخرى لتأمين الأغلبية البرلمانية.

وتأتي هذه التطورات بعد انتخاب متان كاهانا رئيساً للكنيست بتأييد 66 نائباً، في خطوة عززت موقع المعسكر المناوئ لنتنياهو داخل البرلمان، فيما لا تزال المفاوضات تواجه خلافات بشأن شكل الحكومة المقبلة وتركيبتها والجهات التي ستوفر لها الأغلبية.