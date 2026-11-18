وطن للأنباء: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عن عدد من الأسرى من قطاع غزة ممن تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

وأفاد مراسل وكالة "صفا"، بأن الاحتلال أفرج عن 9 أسرى من غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وتم ونقلهم لمجمع ناصر الطبي بخانيونس لتلقي العلاج، برفقة طواقم الصليب الأحمر.

وأشار مراسلنا إلى أن الأسرى هم: "محمد ياسر كامل عزام (35 عاماً)، يوسف سالم حمدان القرا (21 عاماً)، عمر محمد موسى أبو وردة (66 عاماً)، عمرو عيد محمد الأدهم (22 عاماً)، زكي إسماعيل زكي أبو علوان (40 عاماً)، داوود محمد داوود شنن (57 عاماً)، شادي سلمى عبد ربه عوكل (50 عاماً)، مصطفى محمد سليمان أبو شنار (32 عاماً)، عبد الرحمن فريد جمعة أبو سمرة (32 عاماً)".

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 250 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 8 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.