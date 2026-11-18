وطن للأنباء: انتقد رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، تصريحات المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف بانون، التي دعا فيها الولايات المتحدة إلى النأي بنفسها عن دول الخليج، معتبراً أنها تكشف كيفية تعامل واشنطن مع حلفائها تبعاً لمصالحها المتغيرة.

وقال ابن جاسم، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إنه لم يستغرب تصريحات بانون بشأن السعودية وقطر والكويت والإمارات، التي يرى أنها تطلب الحماية الأمريكية لمنشآتها النفطية، رغم أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى نفطها، وفقاً لما طرحه المستشار السابق لترامب.

وكان بانون قد تحدث في تصريحات سابقة عن امتلاك الولايات المتحدة مصادر بديلة للطاقة، مشيراً إلى النفط الفنزويلي وإنتاج خليج المكسيك، إلى جانب النفط المنتظر من غويانا، باعتبارها عوامل تقلص أهمية الاعتماد على دول الخليج.

وأضاف ابن جاسم "تصريح بانون هذا يؤكد ما قلته سابقا أنهم في أمريكا عندما يحتاجوننا فقط نكون جيدين ونكون أصدقاء، وعندما لا يحتاجون لنا تتغير أولوياتهم".

وشدد على أن هذه التصريحات "يجب أن تكون درسا يعيه كل قائد، ليس في الخليج وحده بل في العالم العربي كله"، في تحذير من التعويل على ثبات المواقف الأمريكية تجاه حلفائها.

واستهجن رئيس الوزراء القطري الأسبق ما وصفه بـ"الأسلوب غير اللائق" الذي استخدمه بانون، معتبراً أن دعوته إلى تغيير السياسة الأمريكية تنسف المصداقية التي تتحدث عنها واشنطن باستمرار بشأن التزامها بحماية أصدقائها.

وتابع: "التاريخ يشهد بغير ذلك، والحاضر كما قال ستيف بانون يقول غير ذلك".

ولفت ابن جاسم إلى اختلاف نبرة المستشار السابق لترامب عندما تناول إسرائيل، قائلاً: "أما حين تحدث بانون عن إسرائيل فقد اختلف أسلوبه في الحديث"، في إشارة إلى التباين بين الخطاب الأمريكي تجاه دول الخليج وطريقة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي".

وشغل بانون منصب كبير المستشارين الاستراتيجيين في البيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترامب، ويُعد من أبرز الوجوه الإعلامية في التيار القومي اليميني الأمريكي.

وكان بانون قد قال في إحدى حلقات برنامجه "غرفة الحرب"- War Room، في كانون الثاني/ يناير 2026، إن بلاده لم تعد بحاجة إلى السعودية وقطر والإمارات، في سياق حديثه عن إعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية الأمريكية والموارد النفطية المتاحة لها.