وطن للأنباء: كشفت دراسة حديثة لمنظمة "أنقذوا الأطفال" عن ارتفاع غير مسبوق في حالات حرمان الأطفال من المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع حول العالم، مشيرة إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة سجلت العدد الأكبر من هذه الانتهاكات، مع تحميل السلطات الإسرائيلية مسؤولية معظم الحوادث المسجلة في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير نشرته الأربعاء، أن حالات منع الأطفال من الحصول على المساعدات الإنسانية ارتفعت بنحو 16 ضعفاً خلال العقد الماضي، من 509 حالات عام 2015 إلى 8322 حالة خلال العام الماضي، استناداً إلى حوادث تحققت منها الأمم المتحدة.

وبحسب التقرير، سُجل نحو 6 آلاف حادثة حرمان من المساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام الماضي، لتتصدر بذلك قائمة المناطق الأكثر تضرراً، تليها ليبيا بأكثر من ألف حادثة، ثم أوكرانيا بـ473 حادثة.

وأشار إلى أن نحو تسعة من كل عشرة حوادث حرمان من المساعدات في قطاع غزة نُسبت إلى السلطات الإسرائيلية، في ظل القيود المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانية والمواد الأساسية إلى القطاع.

وأوضح التقرير أن أكثر من خُمس الانتهاكات المسجلة بحق الأطفال في النزاعات باتت تتعلق بحرمانهم من المساعدات، مقارنة بنحو 2% قبل عقد من الزمن، ما يعكس تصاعد استخدام منع الإغاثة الإنسانية في النزاعات المسلحة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أشار التقرير إلى أن "إسرائيل" تواصل فرض قيود على إدخال المساعدات الإنسانية، بما فيها المستلزمات الضرورية للأطفال، حيث تصنف العديد من المواد الأساسية، وحتى بعض أدوية الأطفال، على أنها مواد "ذات استخدام مزدوج".

وتطرق التقرير إلى تداعيات الظروف الجوية القاسية على النازحين في القطاع، مشيراً إلى أن العواصف والأمطار الغزيرة تسببت الأسبوع الماضي بغرق رضيع واستشهاد ثلاثة أطفال وأمهم، في وقت لا يزال فيه مئات آلاف النازحين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة داخل خيام ومراكز إيواء هشة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال ترفض السماح بإدخال نحو 150 ألف خيمة، إلى جانب إمدادات إنسانية أخرى يحتاج إليها النازحون لمواجهة فصل الشتاء.

ونقل التقرير عن رئيسة قسم المناصرة الإنسانية في منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية، أورلايث مينوغ، قولها إن العالم يشهد زيادة غير مسبوقة في استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالتزامن مع تراجع التعاون الدولي وتفاقم الأزمات المناخية.

وأكدت مينوغ أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر من الحروب والكوارث، رغم أنهم لا يملكون أي دور في اندلاعها أو التسبب بها.

وبيّن التقرير أن نحو 589 مليون طفل حول العالم يعيشون في مناطق نزاع، وهو رقم قياسي منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1990.