وطن للأنباء: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على عائلة رحال في بلدة عرابة جنوب جنين واعتقلت اثنين منهم، عقب اعتداء مستوطن على أفراد العائلة وسرقة معدات وأدوات من ممتلكاتهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطن من مستوطنة "عيمق دوتان" اقتحم محيط منازل العائلة أثناء قطفهم ثمار الزيتون وسرق معدات القطف؛ قبل أن يستدعي قوات الاحتلال إلى المكان، التي اقتحمت عددا من منازل العائلة، واعتدت على أفرادها، وألقت قنابل صوت داخل المنازل، كما حطمت كاميرات المراقبة واستولت على التسجيلات، واعتقلت اثنين من أبناء العائلة عرف منهم أمين خالد رحال.

وأشارت إلى أن أربعة منازل تعود للعائلة سبق أن تلقت إخطارات تتعلق بتصويب أوضاعها واستكمال إجراءات الترخيص، ولم تتمكن العائلات من متابعة الملف أمام سلطات الاحتلال حتى اللحظة.