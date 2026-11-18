وطن للأنباء: في إطار التزامها بمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، وحرصها على دعم القطاع الزراعي والمنتجات الوطنية والمبادرات الهادفة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، قدمت شركة البركة للتأمين الإسلامي رعايتها لمهرجان "أيام الزيت.. أصبحت أمسيت" في موسمه الثاني لعام 2026، الذي نظمته بلدية دورا بالتعاون مع مجلسها الشبابي ووزارة الزراعة الفلسطينية، بمشاركة واسعة من المزارعين والمنتجين والحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وجاءت رعاية الشركة للمهرجان تأكيداً على اهتمامها بمساندة القطاع الزراعي الفلسطيني، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز صمود المزارعين وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من تسويق منتجاتهم، إلى جانب تشجيع المواطنين على شراء المنتجات المحلية والوطنية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص التنمية المستدامة.

وتضمنت فعاليات المهرجان أجنحة متنوعة لعرض منتجات الزيت والزيتون والصناعات الغذائية والمنتجات البلدية والحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب فقرات فنية وشعبية وأنشطة ترفيهية للأطفال، وسط أجواء جسدت أصالة التراث الفلسطيني ومكانة شجرة الزيتون باعتبارها رمزاً وطنياً للصمود والتجذر والتمسك بالأرض.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام لشركة البركة للتأمين الإسلامي، عبد الحكيم قاسم، أن رعاية الشركة للمهرجان تأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم القطاع الزراعي الفلسطيني باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تشكل فرصة حقيقية لمساندة المزارعين والمنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتعزيز قدرتهم على تسويق منتجاتهم والوصول إلى المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع الفلسطيني.

وأضاف قاسم أن شركة البركة للتأمين الإسلامي تولي القطاع الزراعي اهتماماً خاصاً، ليس فقط من خلال رعاية الفعاليات والمبادرات الداعمة له، وإنما أيضاً من خلال جهودها في تطوير منظومة التأمين الزراعي، وتوفير حلول تأمينية تسهم في حماية المزارعين والتخفيف من آثار المخاطر التي تواجه أنشطتهم الإنتاجية، بما يعزز استدامة هذا القطاع الحيوي وقدرته على الصمود والاستمرار.

وأشار إلى أن شجرة الزيتون تمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والتراث الفلسطيني، وأن دعم المبادرات المرتبطة بها يتجاوز البعد الاقتصادي ليشمل الحفاظ على الموروث الزراعي والثقافي، وترسيخ قيم الانتماء والتمسك بالأرض، مؤكداً حرص الشركة على مواصلة شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والمحلية لدعم المبادرات التي تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموساً.

وتؤكد شركة البركة للتأمين الإسلامي، من خلال رعايتها لهذا المهرجان، استمرار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية ودورها في مساندة القطاعات الإنتاجية الوطنية، ودعم المبادرات التي تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، بما ينسجم مع رؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.