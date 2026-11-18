وطن للأنباء: نفّذ مركز إبداع المعلم مجموعة من الورشات التوعوية بعنوان «بين ثقل المسؤولية ولطف التعاطف: استراتيجيات مقدمي الرعاية للتكيف مع الضغوط»، في مدينة غزة وشمالها، بمشاركة أكثر من 120 من أولياء أمور الطلبة في 5 مواقع تعليمية ، بإشراف وتدريب استشاري الصحة النفسية د. محمد المصري.

هدفت الورشات إلى تعزيز الوعي بأهمية التعاطف مع الذات والآخرين، والتعرف إلى الضغوط النفسية المرتبطة بمسؤوليات الرعاية ومتابعة الأبناء، وتزويد المشاركين باستراتيجيات عملية وإيجابية للتكيف مع ضغوط الحياة والحد من التوتر والإجهاد النفسي.

وتخللت اللقاءات مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتعبيرية، شملت تمارين الاسترخاء والتنفس، ورسم المشاعر، ونشاط «شجرة في مهب الريح»، ونشاط الإسقاط التعاطفي «ليش وعشان»، إلى جانب الألعاب الحركية الجماعية، التي وفرت مساحة آمنة للتعبير عن المشاعر وتبادل التجارب وتخفيف الضغوط النفسية.

وتؤكد هذه الورشات أهمية الاهتمام بالصحة النفسية لأولياء الأمور ، وأن العناية بالذات ليست ترفًا، بل ضرورة لاستعادة التوازن النفسي ومواصلة مسؤوليات الرعاية والتربية بوعي ومرونة وتعاطف.

ومن الجدير بالذكر ان هذه الانشطة تأتي ضمن مشروع التعلم العاطفي الاجتماعي للعام 2026 -2027 الذي ينفذه المركز بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي ،وبدعم من دوقية لوكسمبورغ الكبرى ،الذي يهدف الى تعزيز الاداء الاجتماعي والاكاديمي للأطفال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.